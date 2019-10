Les Escales del Miracle estan obertes malgrat que hi ha perill d'esfondrament

L’estat d’algunes restes de l’Amfiteatre que hi ha sota de les escales podria provocar algun accident, segons un informe elaborat per especialistes sobre l’estat del monument

Actualitzada 01/10/2019 a les 21:09

Patologies detectades

L’estat de determinades restes de l’Amfiteatre que estan ocultes sota les Escales del Miracle i la plaça Arce Ochotorena podrien ser el focus d’incidències greus en un futur, segons estableix l’informe elaborat per especialistes en relació amb l’estat de conservació del monument romà, que des del passat divendres està tancat a les visites com a mesura preventiva. Aquest espai, situat en la zona d’influència de l’Escola del Miracle, és molt transitada tant per escolars com per persones que utilitzen les Escales del Miracle en els seus desplaçaments.Segons recull l’informe que va ser encarregat per l’àrea de Patrimoni de l’Ajuntament, en dues seccions d’aquest espai de l’Amfiteatre que han estat analitzades «el coeficient de seguretat a l’estabilitat és inferior a 1 i, per tant, cal considerar que no són segures i que poden col·lapsar». El document recorda que «els murs situats al llindar entre el recinte de l’Amfiteatre i les Escales del Miracle contenen les terres sobre les quals es recolza l’esmentat carrer de vianants, per on hi circula força gent». «Gairebé tots els murs estan construïts amb maçoneria de pedra, tret del mur de l’absis de l’església romànica, que és de carreus», remarca l’informe, el qual afegeix que «en algunes zones presenten pèrdues de secció, cavitats i disgregacions». La porta est de l’Amfiteatre està sota la plaça Arce Ochotorena i, com remarca l’informe dels especialistes, «mai ha estat completament excavada».La regidoria de Territori de l’Ajuntament va informar ahir a aquesta redacció que els tècnics municipals estan treballant en la redacció d’un informe per determinar la solidesa de l’espai i, quan es disposi d’aquest, serà quan s’adoptaran les mesures pertinents. De moment, les Escales del Miracle seguiran obertes a la circulació de persones, així com el sector de la plaça Arce Ochotorena que conté restes del monument romà. L’informe sobre actuacions d’urgència que es va fer el passat mes de juny estableix l’existència de murs que «requereixen una actuació, ja que no són estables», i proposa diferents opcions d’intervenció.Pel que fa a la diagnosi de patologies, l’informe afirma que, «durant un reconeixement visual», es van detectar «tres situacions que es van considerar prioritàries». Els especialistes van observar «fractures a la roca amb perill de despreniment de grans blocs a l’arena i un forat al límit de la graderia reconstruïda amb l’inici de les grades excavades a la roca» i, pel que fa a la zona de les Escales del Miracle, «desplom de les bases dels brancals de la volta que queda sota» de les estructures modernes.L’informe conclou que «l’estat actual de l’Amfiteatre presenta diverses situacions de degradació que posen en perill la seguretat de les persones i la conservació del valor patrimonial del monument». En concret, i quan a la zona d’Arce Ochotorena i de l’Escola del Miracle, el document fa referència a la «inestabilitat dels murs de contenció de les Escales del Miracle, provocada per l’empenta de les terres i agreujada per discontinuïtats i pèrdua de matèria existents en els murs», per la qual cosa recomana «fer una actuació des de l’interior del recinte o des de l’exterior per a reforçar el mur, reconstruir els buits i consolidar l’obra existent». A més, «el desplom dels brancals de la volta sota les Escales del Miracle cap a l’interior requereix una actuació cautelar immediata i una consolidació i travat dels murs».