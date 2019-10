La plaça Corsini acollirà la Trobada d'Associacions Socials del Tarragonès

Els visitants podran conèixer la tasca de les entitats a més de participar en diverses activitats

Cartell

Concurs a les xarxes

La plaça Corsini de Tarragona acollirà aquest divendres 4 d'octubre la 6a edició del TAST Social, la Trobada d’Associacions Socials del Tarragonès que organitzen conjuntament la Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS) i l’Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria de Voluntariat. La jornada havia de tenir lloc el passat 24 de maig, però es va haver d’ajornar a causa de la pluja.Durant tot el matí, les entitats donaran a conèixer la seva tasca i es fraan tallers per fer un tast del voluntariat social. Com a novetat enguany es podran comprar els productes d’El Mercat Social d’algunes entitats com el Taller Baix Camp i Aprodisca.També s'han programat diverses activitats a l’escenari central del TAST Social que inclourà actuacions de coral, dansa bollywood i una mostra de dansa.En la jornada hi participen: Projecte Home, Fundació La Tutela, Fundació Santa Teresa del Vendrell, Fundació Onada, Associació Ment i salut La Muralla, Creu Roja, Càritas Diocesana de Tarragona, Afanoc, Associació de voluntaris del Camp de Tarragona Llegat 2018, FACUA, Alzheimer Tarragona, Aicec- Adicae, Quilòmetre Zero, Aprodisca, Amics de la Gent Gran, Pàdel amb tu, Fundació Catalunya-La Pedrera, Club vaixell, Voluntariat per la llengua, ONCE, Taller Baix Camp, Associació de Transplantats Hepàtics de Catalunya, Joventut Multicultural Musulmana i la Xarxa Suport Famílies Cuidadores i Punt de Voluntariat de Tarragona.La imatge del cartell del TAST Social d’aquesta edició està elaborat per les persones que formen part de l’Estudi Creatiu i de Disseny de la Fundació Topromi i la cooperativa El Far, inspirant-se en una obra de l’artista de Montblanc Matias Palau Ferré, en el marc de la commemoració del centenari del seu naixement.Durant la Mostra, se celebrarà un concurs a través de les xarxes socials on es podran guanyar premis com entrades a Port Aventura o un lot de productes d’El Mercat Social. El concurs es publicarà al web de la FCVS uns dies abans de la celebració del TAST Social.