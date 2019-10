La CUP empapera la seu d'Endesa a Tarragona perquè condoni el deute de les famílies vulnerables

Asseguren que la multinacional és una dels agents responsables de la pobresa energètica»

Actualitzada 02/10/2019 a les 18:04

La CUP de Tarragona ha empaperat la seu d'Endesa a la ciutat per condemnar que la multinacional reclami el deute pels impagaments a les famílies en situació de vulnerabilitat.La formació anticapitalista ha explicat que Endesa és una de les empreses de l’Íbex 35 amb majors beneficis i ha tillat de «miserable que exigeixi aquests pagaments». L'any 2018 Endesa va obtenir 1.511 milions d’euros. Per aquest motiu demanen que es condoni el deute.El plenari d'aquest dilluns va aprovar una moció presentada conjuntament entre CUP, ERC, ECP, JxT i el PSC per fer front al deute pels impagaments de famílies vulnerables. Entre els acords, hi ha reclamar la retirada de l’amenaça d’Endesa perquè constitueix una il·legalitat d’acord amb la Llei 24/2015 o reclamar la condonació del deute per part d’Endesa.La portaveu del Grup Municipal, Laia Estrada, afirma que cap cèntim públic ha d’anar a parar a «una dels agents responsables de la pobresa energètica» i reclamen que el deute tampoc no es pagui des de la Generalitat.Endesa va enviar una carta als municipis on deia que tallaria la llum a les famílies vulnerables que deuen factures a la subministradora elèctrica, en cas que els ajuntaments no es facin càrrec de la meitat del deute acumulat. En el cas de Tarragona, la subministradora comptabilitza 342.927 euros.