L'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona ret homenatge a Santiago Mallafré

El veterà doctor tarragoní va agrair el reconeixement que li va fer el món de la medicina de la ciutat

Actualitzada 02/10/2019 a les 09:23

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona va celebrar ahir a la tarda, a la Cambra de Comerç, l’acte de lliurament de la segona edició dels Premis Rafael Battestini, i del primer Premi d’Honor al doctor Santiago Mallafré. Amb aquesta iniciativa, l’Acadèmia distingeix grups de professionals de l’àmbit de l’atenció primària i de l’hospitalària. El president de l’Acadèmia, Jaume Benages, va destacar la valúa professional i personal del doctor Mallafré, així com la seva vocació per la medicina. Mallafré, membre d’una nissaga de professionals de la medicina de Tarragona, va agrair el reconeixement rebut per la seva llarga trajectòria.En la categoria d’Atenció Primària, el treball guanyador va ser El projecte banc de la salut: identificació per a la salut comunitària, un estudi creat entre l’ABS de Torredembarra i la Unitat de Qualitat i Anàlisi de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla. La proposta se centra a detectar qualsevol recurs que millora la capacitat de mantenir la salut i el benestar reduint desigualtats.En Atenció Hospitalària, van ser premiats dos projectes ex aequo. Un dels projectes va ser presentat pels serveis de l’Hospital Joan XXIII, la Universitat Jaume I, la Universitat de Saragossa i l’Institut de Salud Carlos III, sota el títol Canviant el model de salut en dolor crònic mitjançant noves tecnologies, i l’altre el treball Efectivitat d’una consulta de cribratge pel diagnòstic de la displàsia anal, realitzat per l’Hospital Joan XXIII i la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla.