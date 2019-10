El CaixaForum de Tarragona acull una exposició que fa un viatge a la infància a través del cinema

Es podrà visitar fins el 20 de gener

La Cinémathèque française ha portat al CaixaForum de Tarragona una exposició per remarcar el paper de la infància en la creació d’històries i personatges en el cinema, així com la influència que aquestes pel·lícules han tingut en el desenvolupament infantil. La mostra, que porta com a títol Cinema i emocions. Un viatge a la infància, es la continuació dels dos projectes anteriors Art i cinema. 120 anys d’intercanvis i Georges Méliès. La màgia del cinema.La nova exposició compta amb aproximadament 230 peces de La Cinémathèque française i de fons personals de cineastes, col·leccionistes i l’arxiu personal de cinema de Lluís Benejam, de Figueres. Es podrà visitar fins el 12 de gener.La directora de CaixaForum Tarragona,M. Glòria Olivé, i la directora del Servei Educatiude La Cinémathèque française i comissària de l’exposició, Gabrielle Sébire, han presentat aquest matí la mostra.