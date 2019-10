Bolca un camió a Tarragona

El conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 02/10/2019 a les 15:24

Un camió que transportava palets ha bolcat, a primera hora del matí d'aquest dimecres 2 d'octubre, a Tarragona. En l'accident ha resultat ferit lleu el conductor del vehicle pesant, el qual ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII amb pronòstic menys greu.El Servei Català de Trànsit informa que el sinistre s'ha produït a les 6.54h al quilòmetre 4 de l'A-27, a Tarragona ciutat, concretament a una rotonda propera al polígon Riuclar. Per causes que es desconeixen, el vehicle ha patit una sortida de via i ha acabat bolcant. El conductor ha resultat ferit menys greu i ha estat evacuat a l'Hospital Joan XXIII.Fins al lloc s'hi han traslladat els Mossos d'Esquadra, que han tallat la circulació en un carril de la rotonda. També s'hi han traslladat diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat i el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM).