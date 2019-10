Un jutge de Tarragona arxiva la causa contra 2 policies per les càrregues 1-O

Considera que l'ús de la força va ser «proporcionat»

Un jutge ha arxivat la causa contra dos agents de la Policia Nacional per les lesions causades a una persona en les càrregues durant el referèndum unilateral de l'1-O a Tarragona en considerar que l'ús de la força va ser «proporcionat».En l'acte, al que ha tingut accés Efe, el jutjat d'instrucció número 2 de Tarragona ha acordat arxivar la investigació per l'actuació policial d'aquests agents en no haver quedat acreditada la comissió d'un fet delictiu, ja que els «cops» ho van ser en l'»exercici legítim de les seves funcions», existint «proporcionalitat en l'atenció a la finalitat perseguida i el mitjà utilitzat».Els fets es remunten a l'1-O del 2017, quan una persona ferida en les càrregues va interposar una denúncia contra aquests agents - defensats per Javier Aranda, lletrat del bufet AMT Advocats - per si aquests eren constitutius d'un delicte de lesions.Segons el denunciant, una furgoneta de la Policia Nacional va accelerar «bruscament» contra la gent a la plaça Imperial Tàrraco de Tarragona, li va clavar un «cop al braç dret» i, posteriorment, «quatre o cinc agents antiavalots» es van llançar contra ell i li van clavar «diferents cops amb la defensa policial».L'informe forense indica que les «lesions són compatibles amb els cops efectuats per una defensa policial» i que aquests no eren de «consideració».A més, l'acte assenyala que l'ús de la força va cessar quan «es va obtenir el fi que amb això es perseguia, que no és un altre que el denunciant deixés d'agafar la defensa de l'agent i, per extensió, deixés» d'agafar-lo.A més, la resolució judicial assenyala que no queda acreditat, més enllà d'allò manifestat pel denunciant, que el retrovisor de la furgoneta «el copegés el braç» ni que aquesta «es llancés contra un grup de gent».Contra l'arxiu de la causa decretada pel citat jutjat, el denunciant pot interposar un recurs de reposició en el termini de tres dies des de la notificació de la resolució judicial.