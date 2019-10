Roben i agredeixen un ancià a Cala Romana

L'home va ser evacuat a l'Hospital Joan XXIII; el lladre va fugir del lloc

Un ancià va ser víctima d'un robatori amb violència, el passat dijous 26 de setembre, a Cala Romana, concretament davant del Club Tenis Tarragona. Un individu va agredir l'home i li va prendre les ulleres i les sabates, segons fonts policials. La víctima va haver de ser atesa pels serveis sanitaris a l'Hospital Joan XXIII.Els fets es van produir poc abans de les 18h, quan un ancià que passava caminant per davant del Club Tenis Tarragona va ser assaltat per un individu jove. El lladre va donar un cop a la víctima, li va agafar unes ulleres i les sabates, i va fugir corrents.L'home va alertar dels fets als Mossos d'Esquadra, que es van traslladar al lloc. També hi va acudir el Servei d'Emergències Mèdiques, que va evacuar l'home a l'Hospital Joan XXIII. Segons ha tingut constància el Diari Més, finalment la víctima no va interposar denúncia dels fets.