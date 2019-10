Unes 7.000 persones es manifesten a Tarragona i Reus per reivindicar l'1-O

La llibertat de polítics independentistes i CDR, i els reclams per materialitzar la República, protagonistes a les mobilitzacions d’avui al vespre

Actualitzada 01/10/2019 a les 22:09

Més de 3.000 manifestants

Prop d’un miler de persones s'han concentrar avui al vespre a la plaça de la Font de Tarragona per reclamar «justícia pels presos polítics» i exigir als partits independentistes que s’apliqui «el full de ruta marcat» per instaurar la «República Catalana». Sota els lemes Ni oblit ni perdó, Llibertat presos polítics i Catalunya no té Rei, la concentració ha començat davant l’Ajuntament de Tarragona amb una crida unitària contra l’empresonament dels presos tot just tocades les 19 hores. Diferents entitats independentistes han fet acte de presència entre la multitud que ha desplegat fotografies amb els rostres dels líders independentistes empresonats, així com els membres del CDR que van entrar a presó la setmana passada. També hi han estat representants del govern municipal, com Pau Ricomà i el republicà Jordi Fortuny, han assistit a la manifestació, així com ho han fet regidores de la CUP, inclosa la portaveu del partit Laia Estrada.La primera parada ha estat davant la Delegació de la Generalitat a Tarragona i ha seguit cap a la Rambla Nova enmig d’un ambient pacífic i familiar. La marxa s'ha desviat cap al carrer Estanislau Figueres i fins a arribar a la Subdelegació del Govern Espanyol, gent de totes les edats s'ha anat afegint a la convocatòria que ha crescut fins a les 4.000 persones, i també altres així lemes referents al moviment feminista i als joves d’Altsasu empresonats. Amb «els carrers seran sempre nostres» s'ha desembocat a la Plaça Imperial Tarraco, cap a les 20 hores, quan s'ha llegit un manifest conjunt entre entitats com l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural del Camp de Tarragona. Un text que ha fet èmfasi en «l’1 d’octubre surt de la base de la societat, i va marcar un abans i un després» recordant que fa dos anys es va «iniciar un camí irreversible cap a la independència».D’altra banda, s'ha remarcat que «el camí cap a la República només es podrà dur a terme amb la desobediència pacífica i la lluita no violenta», sentenciant que «som tossudament pacífics». Des del micròfon també s'ha recordar que «vam votar, i votarem més. Perquè si ens retallen el dret a manifestar-nos, ens manifestarem. Si ens tallen el dret a votar, votarem». Col·lapsant la Plaça Imperial Tarraco, la lectura del manifest ha continuat fins passats dos quarts de nou de la nit. «Sortim per reivindicar, no per celebrar», afegint que «tot i que els últims mesos s’ha intentat dur a terme el mandat cap a la República no s’ha materialitzat». En referència a l’Estat Espanyol s'ha retret «la falta de voluntat a l’hora de dialogar» i de cara a la Generalitat s'ha senyalat que «no s’estava preparat per la desobediència». L’acte ha finalitzat amb una crida cap al futur, assegurant que «la societat seguirà treballant per la independència» perquè «els vots de l’1 d’octubre del 2017 van ser reals». Al finalitzar la concentració unes 200 persones han tallat l’autovia A-7 a l’alçada del campus Catalunya de la URV.A Reus, més de 2.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana, s'han concentrat a la plaça del Mercadal per commemorar els 2 anys de l’1 d’octubre i condemnar una «nova onada repressiva». A l’inici de la concentració han parlat sobre l’urna de la solidaritat que es trobava a la plaça per recollir fons destinats als «companys de Mont-roig que els demanen 13.000 euros de fiança i a les darreres detencions dels CDR que, de ben segur, n’acabaran sent moltes més». També han avisat que «s’estan fent moltes coses, com ara el preavís de vaga general prevista pel dia 11, per respondre a la sentència que segurament serà molt dura». Seguidament, han procedit a llegir un manifest en el qual clamaven perquè «aprenguem dels errors comesos per no caure en la mateixa pedra» i han avisat que «no renunciarem, estem determinats a seguir el nostre camí fins al final». «No podem permetre més declaracions d’independència simbòliques, exigim la fi del tacticisme i del partidisme», ha continuat el manifest.Dels més de 2.000 concentrats a la plaça del Mercadal, s'ha passat als prop de 3.100 manifestants que s'han afegit al recorregut de la manifestació que ha començat al carrer de Jesús i ha acabat a la comissaria de la Policia Nacional, passant pel tomb de ravals. Entre consignes de «fora les forces d’ocupació», «llibertat presos polítics» i «independència», la manifestació s'ha aturat davant l’Hotel Gaudí, on es va allotjar la policia durant l’1-O de fa dos anys i ha acabat a la comissaria de la Policia Nacional on no han pogut arribar a les portes perquè els Mossos d’Esquadra han establert un dispositiu de seguretat per evitar una possible confrontació. La protesta s'ha dissolt passades les 21.30 h. a la plaça Llibertat, davant la comissaria.