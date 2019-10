L'Ajuntament de Tarragona ampliarà una de les voreres del carrer Pons d'Icart

El projecte contempla millorar el pas pelr la via per poder homogeneïtzar l’accés a la passarel·la del barri marítim

Actualitzada 30/09/2019 a les 20:26

La dificultat per passar amb cadira de rodes o el cotxet i els canvis de direccionalitat són alguns dels titulars que, des de fa temps, sorgeixen del carrer Ponts d’Icart. Ara l’Ajuntament ha anunciat que una de les seves voreres s’eixamplarà per tal de crear un accés millorat des del centre de la ciutat de Tarragona fins a la passarel·la del Miracle. Aquest és l’objectiu principal del projecte que va presentar l’Ajuntament per tal d’iniciar les obres que millorin l’accessibilitat. Les obres volen millorar el pas dels vianants pel tram que enllaça la Rambla Nova, amb la passarel·la del barri marítim, passant pel carrer Adirà i el Pons d’Icart, carrer del què es renovarà el voral fins a la baixada del Toro amb el vial William J. Bryant, on el carrer connecta amb la passarel·la marítima. A banda s’aprofitarà l’aixecament del paviment de la zona per crear una nova pendent, al tram de Pons d’Icart, per millorar la desembocadura d’aigua i residus, resolent el problema que presenta el servei de recollida d’aigües pluvials. El projecte té com a punt cabdal l’homogeneïtzació de les voreres del carrer Pons d’Icart amb les del carrer Adrià perquè el recorregut esdevingui una nova via principal d’accés al Port de Tarragona des de la Rambla Nova. Un tram que fins ara és impossible de realitzar amb cadira de rodes per la irregularitat del sòl i la manca d’amplada. En la mateixa direcció el redactat emfatitza que «l’objectiu del projecte és facilitar l’accés rodat dels vianants, ja que la morfologia del terreny actual no permet aconseguir un recorregut adaptat».En el cos del projecte s’hi escriu que no hi haurà afectacions a cap propietat privada i que durant les obres es mantindrà l’accés al carrer per a vianants i vehicles tot i que se subratlla que fins a la finalització de les obres es donarà màxima prioritat a la mobilitat de les persones que vagin a peu. S’especifica, també, que s’extraurà tota la vorera existent i que serà substituïda per pavimentació nova, ja que l’actual es troba en un estat impossible de restaurar. Tot i això no està prevista la renovació de l’enllumenat ni del mobiliari urbà més enllà del paviment, fixant com a prioritat, només, la millora de la calçada: «Tot i que el carrer Pons d’Icart té actualment un tractament de vial de circulació, pavimentat i asfaltat, amb la finalització de la passarel·la del Port de Tarragona se li vol donar el tractament d’un carrer de centre de la ciutat, que connecti amb la Rambla Nova pel carrer Adrià». El pressupost inicial i fixat del projecte, amb impostos inclosos, és de 168.096 euros i les obres està previst que es duguin a terme durant 4 mesos des de l’adjudicació i signatura del projecte amb l’empresa contractista. Tot i el termini establert, dins la clàusula del projecte es contempla que les tasques de renovació es puguin allargar fins als sis mesos.