Investigadors de Tarragona troben un biomarcador que pronostica la gravetat del càncer de pròstata

El grup científic està format per especialistes de l'Institut Pere Virgili (IISPV) i de l'Hospital Joan XXIII

Actualitzada 01/10/2019 a les 17:02

Investigadors de l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i de l'Hospital Joan XXIII de Tarragona han trobat un nou biomarcador per pronosticar l'agressivitat del càncer de pròstata, segons informa el grup científic.El Grup d'Investigació en Biomarcadors de Malalties i Mecanismes Moleculars treballa en la citocina proinflamatòria Tweak i el seu receptor Fn14 en el context de l'obesitat i metabolisme de la glucosa.La creixent relació entre l'obesitat i el càncer ha portat el grup a investigar si existeix un vincle entre Tweak i el context metabòlic dels pacients amb càncer de pròstata i utilitzar-lo com a possible diana terapèutica.Diagnosticar un càncer de pròstata té la dificultat afegida que costa distingir entre els tumors de creixement lent i els agressius, cosa que erra el tractament.Fins ara s'usava l'antigen prostàtic PSA com a selecció, encara que el grup investigador ha determinat que és millor combinar-ho amb el Tweak i altres biomarcadors no invasius per poder classificar l'agressivitat del càncer de pròstata.El treball ha estat publicat a la revista científica especialitzada Journal of Translational Medicine i és la base d'una sol·licitud de patent europea.