Hermán Pinedo: «Hem tancat l'Amfiteatre per una urgència, no per una emergència»

El regidor de Patrimoni Històric defensa que es fes l’acte públic que va reunir 600 empresaris del sector paper

Actualitzada 01/10/2019 a les 09:03

El tancament preventiu de l’Amfiteatre a conseqüència de l’estat de conservació del sector de grades construït en la dècada dels anys setanta, a més d’altres estructures que també poden representar un perill per al visitant, també va fer acte de presència en el ple municipal d’ahir dilluns. El grup de Ciutadans va defensar una moció en què va exposar part del contingut d’un informe que detalla l’estat del monument. El seu portaveu, Rubén Viñuales, va dir que són moltes les estructures que no es troben en condicions adequades, «com les voltes que hi ha sota les Escales del Miracle», i també va referir-se a afectacions a causa de les vibracions produïdes per la circulació de trens a tocar del recinte Patrimoni de la Humanitat. Viñuales va qüestionar que l’Ajuntament permetés la celebració d’un acte en el qual van participar més de 600 representants del sector del paper de diferents països, «uns dies després que l’Ajuntament tingués coneixement del contingut de l’informe».Viñuales va lamentar que el regidor de Patrimoni Històric, Hermán Pinedo, «anunciés el tancament de l’Amfiteatre mitja hora després que Ciutadans fes una roda de premsa en la qual va anunciar l’estat del monument».Pinedo va dir que l’informe el va rebre el 10 de setembre i que la reunió dels professionals de l’àmbit del paper va tenir lloc el 16 del mateix mes. «L’informe té més de dues-centes pàgines i no era possible valorar-lo de manera ràpida». El regidor va matisar que l’Amfiteatre es tanca «per una urgència, no per una emergència, coses que són diferents», i va advertir que corresponia a l’anterior equip de govern, format per PSC i PP, «el tancament del monument», ja que era conegut l’estat en què es trobava. «S’hauria d’haver tancat molt abans», va remarcar.En aquest context, el regidor de Territori, el republicà Xavi Puig, va comentar que «actuarem segons el criteri que marquin els tècnics» i va anunciar que es marca un termini d’un mes «per adoptar decisions».Per la seva banda, l’anterior responsable de Patrimoni, la socialista Begoña Floria, va afirmar que a l’equip de govern actual «només els preocupa criticar el govern anterior». La regidora socialista va apuntar que el tancament de l’Amfiteatre «s’ha gestionat malament». Floria, va recordar que la inversió en patrimoni històric duta a terme entre els anys 2001 i 2016 va ser de 39 milions d’euros, entre directes i subvencions.