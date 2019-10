Algunes famílies denuncien el mal estat d'un dels accessos a l'escola Pax de Tarragona

El vial està situat en paral·lel a l’autovia A-7 i s’hi accedeix per l’avinguda Rovira i Virgili

La primera instància, l’any 2016

Cada matí moltes de les famílies que porten els seus fills a l’Escola Pax del barri de Tarragona 2 escullen un dels camins més curts per arribar al centre escolar, però a la vegada un dels que es troba en més mal estat. Caminant per l’avinguda Rovira i Virgili, en direcció Sant Pere i Sant Pau, una vegada es passa per sota el pont de l’Autovia A-7, es pot girar cap a l’esquerra, on comença un camí de terra de molt fàcil accés. Un vial que comença tot just a la vorera de l’avinguda Rovira i Virgili però al que una vegada hi entres passa del paviment a la terra, presentant moltes dificultats a l’hora de caminar-hi. Segons un usuari que va denunciar la situació, canalitzant les queixes de les famílies que utilitzen la via cada dia, el vial «està ple de pedres, es nega d’aigua quan plou, s’hi troben moltes escombraries al mig del pas i a l’hivern, quan sortim de l’escola i no hi ha mai llum perquè està mancat d’instal·lació elèctrica». Una situació que suposa un tràngol que es repeteix des de fa «com a mínim tres cursos», assegura un dels vianants que sovintegen el pas. El camí és obert a tothom però un dels seus principals usos és el de drecera per accedir a l’escola Pax, de Tarragona. Tot i l’existència de carrers principals i pavimentats per accedir a l’escola molts usuaris, pares i fills, opten per utilitzar el camí esmentat per deixar i anar a buscar les nenes i els nens cada dia des de fa anys. Va ser aleshores, començant el curs de l’any 2016, quan el camí es va convertir en una drecera habitual, al mateix temps que les famílies van adonar-se que la majoria de dies l’estat del vial era deplorable, fent així la primera denúncia al servei d’atenció al ciutadà de l’ajuntament.La primera data on hi ha constància de denúncia de la situació es remunta a l’any 2016. Un dels molts avis que acompanya els seus néts a l’escola va fer constar, a través de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, que el camí no disposava d’instal·lació de llum i que estava ple d’escombraries i d’aigua, cada vegada que plovia. El mateix usuari assegura que encara no ha rebut resposta oficial de l’Ajuntament. Amb el canvi de consistori, el passat 26 de maig, es va tornar a denunciar la situació i es va sol·licitar una trobada amb algun responsable. «En veure que la resposta no estava sent ràpida vaig pensar que hi aniria en persona. Vaig aconseguir xerrar amb el conseller Jordi Fortuny», afirma el mateix usuari que ja havia denunciat la situació l’any 2016. Segons l’usuari denunciat l’Ajuntament de Tarragona afirma que el vial no és de propietat municipal tot i que s’està buscant qui és el propietari per resoldre la precària situació.