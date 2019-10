Vint anys sense milers de camions travessant el Serrallo cada dia

El novembre del 1999 el barri mariner va iniciar una nova vida i una transformació radical

Pedrol: «Es va fer el silenci»

Badia: «Era el meu compromís»

Més d’un milió de camions han deixat de passar pel carrer Trafalgar del Serrallo les últimes dues dècades, gràcies al desviament d’aquests vehicles per l’interior de les instal·lacions portuàries. La construcció del pont mòbil decidida per qui era president de l’Autoritat Portuària de Tarragona, Lluís Badia, a finals de la dècada del 90, va aportar silenci, calma i transformació a un barri cansat de l’incessant tràfic de camions que travessaven per l’actual Moll de Pescadors, fins a 2.000 unitats en un únic dia, i així durant dècades. El pròxim mes de novembre es compliran vint anys de la inauguració del pont mòbil, una actuació que va permetre un canvi urbanístic radical del barri.Segons dades facilitades pel Port a aquesta redacció, només entre els anys 2012 i els mesos que es porten del 2019 han accedit al recinte portuari, mitjançant la corresponent acreditació, més de 550.000 camions. Un elevat nombre han utilitzat el pont mòbil, tot i que no es disposa de cap comptador específic per saber amb absoluta seguretat els vehicles que passen cada dia per aquesta infraestructura que ha contribuït a canviar la vida d’un barri.Les obres de construcció del pont mòbil que uneix els molls de Reus i Lleida van començar a inicis de l’any 1998 i la infraestructura es va inaugurar el novembre de l’any següent. El pont basculant mesura 1.575 metres de longitud, amb dues fulles que s’obren en un temps mínim de 2 minuts per facilitar el moviment de grans embarcacions. La inversió va ascendir a l’equivalent a 15 milions d’euros.Pocs anys després, i en un barri feliç per la desaparició de milers de camions dels seus carrers, la transformació del Serrallo era evident. El 16 de juliol del 2003 el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat, Josep Grau, inaugurava la nova seu de la Llotja de Pescadors de Tarragona, sent el patró major de la confraria Joan Veciana. L’any anterior, el 2002, les barques del Serrallo havien capturat 4.949.982 quilos de peix, la qual cosa representa una facturació de 15.070.385 d’euros. Al port de Tarragona hi tenen base un total de 77 embarcacions: 40 d’arrossegament, 17 d’arts menors, 18 d’encerclament i 2 de palangre de fons.La construcció de la nova Llotja de Pescadors va suposar la desaparició de l’antiga, que s’aixecava entre el moll i el carrer Trafalgar, així com de la zona del varador, on fins llavors s’havien construït barques. Aquest fet va implicar la reurbanització de l’espai i la construcció del passeig que hi ha actualment, allunyant la circulació de vehicles de la primera línia d’habitatges.El novembre del 1999 Carme Pedrol presidia l’Associació de Veïns del Serrallo. Pedrol ha recordat que amb la inauguració del pont mòbil «es va fer el silenci». La construcció de la infraestructura va suposar «un abans i un després, tot es va modificar, es va fer la nova llotja i el passeig, va suposar una gran millora per al barri».Pedrol comenta que per la presidència de l’Autoritat Portuària de Tarragona «van passar moltes persones, però totes donaven llargues a la solució dels camions, i al final Lluís Badia, que es va mostrar molt sensible a les demandes que feia el Serrallo, va decidir dur a terme una de les inversions més importants del Port en aquells temps». «Passaven més de mil camions diaris per davant de les nostres cases i, a més, com en el carrer hi havia la corba de la Puda, la situació encara es complicava», va apuntar, per afegir que en els darrers anys abans de la construcció del pont mòbil «es feia un nou moll i el nombre de camions es va incrementar i, a més, transportaven pedres de grans dimensions i grues». L’expresidenta de l’associació de veïns no va dubtar a dir que «treure els camions del barri va suposar una millora impressionant pel silenci que es va generar». A més, «els camions generaven molta brutícia, ja que el pinso i el gra queien a terra, la qual cosa feia que hi hagués moltes rates». Pedrol recorda que «els camions no respectaven els límits de velocitat».La fisonomia del Serrallo va operar un canvi impensable uns anys abans. Les diferents intervencions que es van dur a terme posteriorment a la construcció del pont mòbil el van convertir en un barri turístic .El president d’aleshores de l’Autoritat Portuària, Lluís Badia, no ho va tenir fàcil per convèncer la junta per tirar endavant el projecte de construcció del pont mòbil. «La junta no ho veia bé i jo vaig decidir fer-lo perquè era el meu compromís», ha explicat a aquesta redacció. En opinió de qui va decidir la construcció del pont, l’execució del projecte «va ser la inversió més important al sud de la ciutat dels últims cinquanta anys».Badia considera que «va ser l’obra més important d’aquella època, tant pel Port com pel Serrallo i la ciutat, ja que va suposar treure prop de dos mil camions diaris», la qual cosa feia del barri mariner de Tarragona «una zona col·lapsada que va reviure gràcies al pont».Només durant l’any passat es va comptabilitzar la circulació de 822.551 camions, essent la xifra més elevada des dels registres del 2012. Cal recordar que unes 3.000 persones tenen el seu lloc de treball a l’interior del Port, i 58.831 van accedir al seu domini públic, segons dades facilitades per l’APT. Aquestes gairebé 59.000 visites el 2018 es corresponen a les realitzades per personal de les més de 3.200 organitzacions diferents, entre empreses, autònoms i altres entitats que, en algun moment de l’any passat, van treballar amb el Port o amb alguna de les empreses concessionàries o de serveis que operen en domini portuari.