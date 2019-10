Podem Tarragona expedienta Hermán Pinedo i podria ser expulsat

Segons asseguren algunes fonts a aquest diari, Pinedo actua sense consultar les bases de la formació

Actualitzada 30/09/2019 a les 08:22

Tensions

El regidor de l’Ajuntament de Tarragona Hermán Pinedo ha estat expedientat pel seu partit, Podem Tarragona, expedient que podria finalitzar amb la seva expulsió de la formació morada.Encara que no han transcendit les causes de l’expedient, diverses fonts asseguren que Hermán Pinedo, que a banda de regidor és el secretari general de la formació des del mes de juny de 2018, no ha convocat els òrgans de Podem i que actua sense consultar a les bases de la formació. Entenen que, des que va sortir triat regidor i va passar a formar part de l’equip de govern, gràcies al pacte al qual van arribar ERC i En Comú Podem, s’ha desentès totalment del partit i ha actuat sense consultar als òrgans de la formació, prenent decisions unilateralment.Així mateix, altres fonts asseguren que Pinedo podria estar preparant el seu salt al nou partit, Més País, encara que aquest fet no ha pogut ser contrastat per aquest mitjà.L’expedient serà remès a la direcció a Madrid, perquè prengui una decisió sobre Pinedo, que podria implicar l’expulsió del regidor de Podem Tarragona.Si s’arriba a produir l’expulsió, Podem es quedaria sense representació a l’Ajuntament de Tarragona, ja que l’altra regidora que va sortir triada en les últimes eleccions municipals, Carla Aguilar, pertany a Tarragona en Comú, per la qual cosa no està subjecta a la disciplina de Podem.Cal recordar que ja va haver-hi nombroses tensions dins de Podem Tarragona el mes de febrer passat pel fet que Hermán Pinedo va signar el pacte amb els comuns per a anar a les municipals, sense que l’acord fos ratificat per Podem Catalunya. Aquest acord, en el qual atorgava el número u de la candidatura a Carla Aguilar i el número dos a Hermán Pinedo, va ser pres unilateralment per Pinedo, fet que va provocar la dimissió de tres membres del Consell Ciutadà Municipal de Tarragona, Gonzalo Busqué, Oriol Achón i Alba Llorach, que argumentaven que el consell ciutadà no va ser convocat dintre del termini i en la forma escaient, la qual cosa va provocar que tan sols acudissin sis persones.