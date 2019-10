La línia de bus entre Francesc Macià i l'Arrabassada va moure 3.000 usuaris

El trajecte es va habilitar durant Santa Tecla per tal d’unir els dos aparcaments dissuasius

Els dies forts

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de Tarragona va posar una nova línia en marxa de cara a les festes de Santa Tecla, la qual va traslladar, segons fonts de la mateixa empresa, unes 3.000 persones.Es tracta d’una línia entre dos aparcaments dissuasius, com són els de la Vall de l’Arrabassada, que hi ha al costat del Nou Estadi, i el de la plaça de les Corts Catalanes, a la parada de Francesc Macià.L’Ajuntament de Tarragona va prendre la determinació d’intentar facilitar l’accés de tarragonins i forans als actes de la patrona de la ciutat. Per a poder aconseguir-ho, va decidir que un autobús recorregués aquests dos punts, ja que així podria recollir a tots aquells que deixessin el seu vehicle aparcat en qualsevol dels dos pàrquings abans esmentats.Des de l’EMT es mostren molt satisfets per les dades, perquè aquestes 3.000 persones, en principi, van poder prendre part en activitats programades al centre de la ciutat. Possiblement, no tothom que va utilitzar la línia ho va fer per participar de la festa, però sí que s’intueix que va ser un nombre elevat de persones.La línia es va posar en marxa entre els dies 15 i 23 de setembre. En alguns d’aquests dies, va funcionar de matí i tarda, mentre que, en d’altres, va ser durant les tardes quan va estar operativa.Quatre dies van ser els que van registrar una activitat major en la nova línia habilitada per Santa Tecla. Van ser els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre, coincidint amb els dies grans de les festes, de major activitat al centre de la ciutat.Pel que fa als horaris amb més freqüència d’utilització dels autobusos, van ser de les onze del matí a les dotze del migdia i de les cinc a les set de la tarda. S’ha de tenir en compte que, alguns dies, el servei era únicament de tarda i que, per tant, l’horari de matí no estava disponible.Des de l’EMT destaquen també que la implantació de la nova línia va beneficiar als usuaris si es té en compte que, respecte a la mateixa setmana de l’any 2018, els usuaris que van utilitzar l’autobús a nivell general van incrementar-se un 14%. O sigui, que l’increment va ser tenint en compte una mitjana de totes les línies de bus. Aquestes són xifres que es tindran molt en compte de cara a l’any vinent.