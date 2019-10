La Junta Electoral ordena retirar la pancarta dels presos independentistes de l'Ajuntament de Tarragona

L’òrgan també insta l’alcalde, Pau Ricomà, a vetllar perquè els funcionaris no llueixin el llaç groc

Actualitzada 30/09/2019 a les 15:39

La Junta Electoral de Zona obliga l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, a retirar en un termini màxim de dotze hores la pancarta de suport als presos independentistes que penja de la façana del consistori des del 25 de juliol. La resolució ha arribat aquest dilluns després del recurs interposat divendres pel grup municipal del Partit Popular. La JEZ considera que es tracta d’una pancarta “de contingut partidista” i adverteix Ricomà que, si no la treu, podria incórrer en un suposat delicte de desobediència. A més, l’òrgan també insta l’alcalde a vetllar perquè els funcionaris municipals no duguin el llaç groc a la solapa mentre treballen, tal com també havia demanat el PP en el recurs.La resolució l’ha donada a conèixer el portaveu municipal del PP, José Luis Martín, durant el ple d’aquest dilluns en què el govern municipal d'ERC i En Comú Podem, a més de Junts per Tarragona i la CUP, han tombat una moció dels populars per retirar la pancarta.