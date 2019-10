El museu de Drodrecht premia l'artista tarragonina Susanna Inglada

El guardó premia a joves creadors visuals per la «rellevància social i política del seu treball»

30/09/2019

L'artista catalana Susanna Inglada, establerta a Amsterdam, ha estat guardonada a Holanda amb el premi De Scheffer 2019 dedicat a joves creadors visuals per la «rellevància social i política del seu treball», la qual cosa li garanteix una exposició de les seves obres al Museu Dordrecht, ha confirmat a Efe la guanyadora.Inglada, nascuda a Tarragona el 1983, ha desenvolupat la major part de la seva carrera a Holanda, a on va arribar el 2008 amb un programa d'intercanvi d'estudiants a la ciutat portuària de Rotterdam.«Va aconseguir convèncer el jurat amb la seva expressivitat, el seu desig d'innovar i la rellevància social i política del seu treball. La seva obra es pot admirar a partir del 16 de novembre en el Museu Dordrecht», explica l'Associació del Museu de Dordrecht (VDM), promotora del guardó.La creadora s'«inspira en la cultura, la història i la política espanyoles i catalanes» i assegura que «la violència i el poder són temes» que l'intriguen per crear «escenes, personatges i símbols que fan un treball d'associacions, fragmentats a l'espai».Segons el jurat del premi, Inglada fa dibuixos «expressius de persones involucrades en una interacció intensa, a vegades fins i tot violenta entre ells» i a partir d'això «crea escenes teatrals en les que es poden trobar diverses referències a la pintura» i en les que es refereix a «un passat que encara és actual i on les relacions de poder són centrals».La jove artista ha explicat a Efe que aquest premi «és l'oportunitat de ser reconeguda a Holanda després de tants anys residint aquí» i també li garanteix la compra d'una de les seves peces per part de la col·lecció permanent del museu holandès.Inglada va estudiar teatre a Barcelona abans d'enfocar-se en arts visuals en la Universitat de Barcelona, l'Institut Frank Mohr a Groningen i l'HISK a Gant.