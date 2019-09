El trajecte entre Tarragona i Reus de la R15 es farà aquesta tarda en autocar

El tram està en obres pel Corredor del Mediterrani

Actualitzada 29/09/2019 a les 17:03

El trajecte entre les ciutats de Tarragona i Reus de la línia de rodalia R15 de Renfe es realitzarà també aquesta tarda en autocar com a conseqüència de les obres de l'anomenat Corredor del Mediterrani, ha informat la companyia ferroviària.La col·locació de vies en el tram del corredor pròxim a la localitat tarragoní de Vila-seca va obligar tant ahir al matí com avui a transportar els viatgers en el trajecte Tarragona-Reus de la R15 en autocar.La companyia ha assenyalat que la demora en els treballs, que s'havia d'acabar a les 13 hores, ha obligat a mantenir aquest servei alternatiu durant la tarda d'avui.Renfe preveu que les citades obres obliguin també a habilitar un servei alternatiu per als passatgers del mateix tram de la R15 el cap de setmana que ve.