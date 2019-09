El Serrallo celebra el Dia Marítim Mundial amb activitats pels més petits

Durant el cap de setmana s’han programat espectacles, al Moll de Costa, per a tota la família

Actualitzada 29/09/2019 a les 19:23

El Serrallo ha celebrat, aquest cap de setmana, el Dia Marítim Mundial amb activitats per a tota la família com a protagonistes de la programació especial. Tots els espais del Port han acollit representacions i diferents activitats que han permés que el públic es submergís en el món marítim. El Moll de Costa ha programat des d’exposicions a representacions teatrals com El Peix Irisaat, un conte infantil narrat per la companyia Tanaka Teatre i inspirat en els àlbums il·lustrats de Marcus Pfister, de l’Editorial Beascoa. Un dels altres plats forts ha estat la possibilitat d’accedir a la subhasta de peix o conèixer l’Arxiu del Port a través d’una visita guiada teatralitzada amb Rat Cebrián, un personatge de la Tarragonina Maria de Castellarnau. A més, aquest Dia Mundial ha deixat obertes al públic exposicions com Compartint la mar amb... els pràctics del Port de Tarragona, una mostra de fotografies del pràctic Marc Vela Mateo que es podrà visitar en horari d’atenció al públic del mateix museu.