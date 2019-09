Tallers, xerrades i espectacles científics plens de gom a gom en la Nit Europea de la Recerca

Els tallers han tingut com a destinataris diversos públics, però especialment el familiar

Actualitzada 28/09/2019 a les 18:31

Xerrades i tallers als instituts i xerrades científiques a Reus

La Nit Europea de la Recerca a les comarques de Tarragona ha superat de nou totes les expectatives i els 34 tallers de diferents disciplines científiques que han omplert la plaça Corsini de Tarragona aquest divendres -el dia central de l’activitat- han atès centenars de persones de totes les edats des de primera hora de la tarda fins a dos quarts de deu de la nit.Sota el lema La recerca, l’element clau, la Universitat Rovira i Virgili, que coordina aquest projecte a les comarques del sud de Catalunya, junt amb l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica, l’Institut Català d’Investigació Química, l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili i l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social han reunit més de 130 investigadores i investigadors en aquest esdeveniment.Els tallers han tingut com a destinataris diversos públics, però especialment el familiar, i han implicat el contacte directe entre investigadors i audiència a través de l’experimentació la diversió. Han estat deu tallers més que en la primera edició de l’esdeveniment, que es va celebrar l’any passat. Sota el lema La recerca, l’element clau, enguany ha tingut protagonisme la taula periòdica dels elements, a la que se li han dedicat sis tallers per commemorar el seu 150è aniversari. Uns dies abans de l’esdeveniment es va organitzar també, com a activitat prèvia, l’espectacle científic Els secrets de la taula periòdica.A banda dels tallers s’ha fet un berenar científic en què es podia comprovar quins elements de la taula periòdica conté la xocolata, el pa i la fruita seca. L’Ajuntament de Tarragona, a través de la Conselleria d’Educació i l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET), junt amb el Mercat Central, en són els col·laboradors principals. L’empresa Asesa i la Diputació de Tarragona en són patrocinadores, a més de les empreses Borges i Siurana, l’Ajuntament de Reus i l’Associació per a la Divulgació Científica del Camp de Tarragona, que col·laboren en l’esdeveniment.Com a activitat prèvia, dijous, dia 26, el dia abans de la Nit Europea de la Recerca, investigadors i investigadores del programa de beques Marie Sklodowska Curie de la Comissió Europea Marie Curie han fet xerrades i tallers de diferents disciplines als instituts de les comarques de Tarragona que que ho han sol·licitat.El matí d’aquest dissabte s’ha organitzat una sessió de xerrades divulgatives al Castell del Cambrer de Reus amb la participació d’investigadors i investigadores de la Universitat i de l’IISPV. Aquesta activitat ha estat coordinada per l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili en col·laboració de l’Ajuntament de Reus.