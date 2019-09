El Govern treballa amb l'Ajuntament de Tarragona per restablir l'accés a l'amfiteatre romà

El consistori va tancar el monument divendres per motius de seguretat

El Govern ha indicat que treballa amb l'Ajuntament de Tarragona per restablir la visita pública a l'amfiteatre romà. El consistori ha decidit aquest divendres tancar provisionalment la instal·lació per garantir la seguretat de les persones, després d’haver analitzat l'informe encarregat el mes de maig passat a un equip de tècnics externs. El regidor de Patrimoni, Herman Pinedo, ha explicat a la directora general de Patrimoni Cultual del Departament de Cultura, Elsa Ibar, que l'informe detecta «la urgència, que no emergència», d'intervenció, en algunes zones del monument. El Departament de Cultura ha ofert a l'equip de govern municipal «col·laboració i acompanyament» en qualsevol actuació que s'hagi de dur a terme.L'Ajuntament ja ha fet arribar l'informe a la Direcció General de Patrimoni, perquè el puguin estudiar, valorar i contrastar tècnics de les dues administracions.Des del Departament de Cultura s'indica que l'executiu català sabia que s'estava elaborant l'estudi, encarregat arrel d'unes possibles patologies detectades fa aproximadament un any a una part de les grades de l'amfiteatre.Finalment, els responsables del Departament de Cultura subratllen que seguiran «acompanyant» l'Ajuntament en la conservació, recuperació i posada en valor del patrimoni de Tarragona, un dels més importants del país, declarat l'any 2000 Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.