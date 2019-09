Cues i soroll per culpa dels vehicles que aparquen en doble fila al carrer Sant Francesc

Aquest matí un autobús de l'EMT ha estat més de 15 minuts aturat impossibilitant el pas de la resta de cotxes

Actualitzada 28/09/2019 a les 13:20

Aquest matí un autobús de l'Empresa Municipal de Transports de Tarragona ha estat més de 15 minuts aturat al mig del carrer Sant Francesc de la ciutat, impedint el trànsit dels vehicles que circulaven per la Rambla Vella en direcció a la Rambla Nova, per culpa d'un vehicle aparcat en doble fila.De fet el conductor de l'EMT s'ha vist obligat a obrir les portes de l'autobús per tal de deixar sortir als usuaris del servei, ja que el vehicle duia molta estona aturat. La resta de conductors que feien cua també han sortit dels vehicles per estirar les cames, ja que preveien que l'aturada anava per llarg.No es tracta d'un cas puntual, alguns veïns de la zona denuncien la mala praxi d'alguns conductors que «aparquen els cotxes en doble fila i impedeixen el pas a la resta». Això provoca, sobretot a les hores de més trànsit comercial, sorolls de clàxon i malestar, tal i com ha succeït aquest matí. «És el pa de cada dia» assegura aquesta veïna.