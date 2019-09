Tarragona tindrà la zona residencial plurifamiliar més sostenible de l'Estat

Quim Culubret diu que «serà una petita urbanització i un centre comercial sense obsolescència programada, i es tracta d’un projecte diferent»

Un projecte urbanístic que va començar a dissenyar-se fa vuit anys rebrà l’aprovació del plenari municipal de Tarragona que se celebrarà el pròxim dilluns. El projecte presentat per l’empresa Terbuluc aposta de manera decidida per la sostenibilitat i contra l’obsolescència programada, va informar ahir a aquesta redacció Quim Culubret, un dels dos promotors d’aquesta iniciativa urbanística singular que s’aixecarà entre el barri de Sant Pere i Sant Pau i Terres Cavades. El projecte preveu la construcció d’un centre comercial i d’una zona residencial amb capacitat per a 147 habitatges.Culubret va remarcar que «sóc una persona molt sensibilitzada amb la cura del medi ambient i amb aquest objectiu vam contractar l’enginyeria de Barcelona E3, experta en sostenibilitat, perquè volem establir un precedent i ser pioners en la construcció d’una urbanització petita, atípica, pensant en les persones, equilibrada i sostenible». Culubert va explicar que un dels socis de l’empresa contractada és l’enginyer català Benito Muros, soci de l’empresa Light&Life Technology, qui fa dues dècades «va inventar una bombeta que pot durar setanta-cinc anys».«El concepte amb el qual treballem el projecte és que les construccions estiguin lliures de l’obsolescència programada, per a la qual cosa utilitzarem materials de màxim rendiment i no contaminants», va dir Culubret, qui va afegir que «també forma part de l’equip Sonia Hernández-Montaño, arquitecta experta en bioconstrucció que prescriurà i supervisarà tots els materials en la planificació dels nous edificis, d’acord amb els principis de l’arquitectura saludable». Com a exemple, Culubret va dir que «la instal·lació elèctrica dels habitatges es farà de manera que no pugui tenir cap afectació en les persones que hi residiran».La nova urbanització es farà en la zona coneguda com a Culubret, al PPU-62. El projecte preveu una rotonda de nova construcció i carrers amples, amb carrils bici, direccionats cap a Terres Cavades, en previsió que, en el futur, s’urbanitzi aquesta zona. Des d’aquest espai pròxim a Sant Pere i Sant Pau es veu el mar Mediterrani, la Catedral i l’ermita de la Salut.Culubret va detallar que l’edifici destinat a zona comercial disposarà de tres plantes. En la superior hi haurà un centre de distribució, «per al que ja tenim les propostes de quatre importants operadors del sector». Serà un súper de 2.000 metres quadrats i 150 places d’aparcament de vehicles. En la planta inferior, de 6.500 metres quadrats, s’habilitarà «un magatzem de materials de la construcció participat per vint industrials d’aquest sector», va remarcar Culubret, qui va afegir que a la planta intermèdia hi haurà un espai de pàrquing i un local.Pel que fa a la zona pròpiament residencial, «construirem un màxim de 147 habitatges, tot i que estimen que aquesta xifra acabarà sent de 120». «Una part serà per a l’Ajuntament i dues més per cadascun dels promotors», va apuntar Culubret. Els blocs tindran planta baixa més sis més d’alçada.Quim Culubret va subratllar que els habitatges «tindran 3 i 4 habitacions, perquè volem crear un projecte familiar», mentre que la categoria «serà de nivell mitjà, no d’alt standing». Els pisos disposaran de regulació natural de la humitat atmosfèrica interior mitjançant l’ús de materials higroscòpics, minimitzaran el consum d’energia aprofitant al màxim les fonts renovables i les aigües netes i brutes discorreran per conductes diferents. A més, tindran absència de camps electromagnètics i ones de ràdio en expansió i bona qualitat de l’aire ambient gràcies a una renovació natural.Pel que fa als terminis, un cop aprovat el projecte urbanístic pel plenari municipal «pensem que en uns deu mesos podrem tenir les llicències d’obra», va indicar Culubret. L’objectiu és que la zona comercial pugui ser una realitat en el primer semestre del 2001 i la residencial en el segon. «Calculem que en dos anys pugui estar tot construït», va subratllar el promotor del projecte.