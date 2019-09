Un informe conclou que la degradació pot posar en perill les persones i la conservació del monument

Actualitzada 27/09/2019 a les 13:42

L’Ajuntament de Tarragona ha decidit tancar provisionalment l’amfiteatre romà arran d’un informe extern encarregat pel consistori que alerta que la degradació que presenta el monument pot posar en perill la seguretat de les persones i la pròpia conservació patrimonial. Segons ha anunciat el conseller de Patrimoni, Hermán Pinedo, el tancament es fa per «prudència» i «urgència», però en cap cas per una «emergència» que en comprometi la integritat a curt termini. La prioritat del govern ara és complementar l’informe realitzat per l’equip JM Servent amb el dels arquitectes municipals, per tal de prendre les decisions que es considerin oportunes.