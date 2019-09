Milers de persones es manifesten pel clima a Tarragona

El moviment iniciat per la sueca Greta Thunberg culmina avui amb mobilitzacions arreu del món

Marcha en Tarragona contra el cambio climático pic.twitter.com/oOHzx4Z2rf — ʝυʌɲƒɾʌɲ (@GomezDescals) September 27, 2019

Milers del persones han participat en la vaga pel clima a Tarragona. La manifestació estava convocada per les 18 hores a la plaça Imperial Tàrraco i s'ha dirigit fins a la plaça de la Font. Els participants portaven cartells amb els lems «No hay planeta B», «Ni un grado más, ni una especie menos» o «S'esgota el temps». En la marxa hi han participat molts joves i moltes famílies amb nens.El Sindicat d’Estudiants ha convocat protestes amb el lema El capitalisme mata el planeta per denunciar la «hipocresia» dels polítics ja que consideren que han celebrat cimeres del clima mentre han permès que se segueixi «destruint» la naturalesa i «enverinant» l’aire que es respira i els aliments que es mengen.El Sindicat demana nacionalitzar empreses energètiques, les empreses automobilístiques aeronàutiques i navals, i transformació de la seva producció, de la terra, de la indústria ramadera i de les indústries de processament d’aliments. A més, demanen una producció sostenible planificada «democràticament» pel conjunt de la classe treballadora.El moviment iniciat per la sueca Greta Thunberg, Fridays for future, culmina avui en una vaga pel clima amb mobilitzacions previstes arreu del món.