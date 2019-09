La sisena Women Race somia amb arribar a les 2.000 inscripcions

La cita se celebrarà a favor de l’AECC de Tarragona el diumenge 20 d’octubre al matí

Actualitzada 26/09/2019 a les 19:04

La Women Race El Corte Inglés s’ha instaurat com a una de les curses de referència a la ciutat de Tarragona. Enguany, se’n celebrarà la sisena edició i, any a any, va creixent tant en notorietat com en nombre de participants. De fet, de cara a aquest 20 d’octubre, quan està previst que es disputi, el somni seria arribar a les 2.000 inscripcions cobertes.En els darrers anys, entre 1.200 i 1.300 han estat les persones que hi han pres part, però des d’El Corte Inglés, impulsor de la iniciativa, esperen que la xifra pugui pujar considerablement. De moment, ja s’hi han inscrit 200 persones i, segons van explicar durant la presentació d’ahir, la cita arrencarà al punt de dos quarts de deu del matí.L’Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) Tarragona serà la beneficiària dels ingressos que es puguin aconseguir derivats de la cita, ja sigui mitjançant les inscripcions o per la venda de samarretes i de mocadors, que estarà activa en tot moment. També hi haurà Dorsal 0 per aquells que no puguin inscriure’s a una prova destinada a les dones, tot i que s’hi pot apuntar tothom.Ana Vilallonga, presidenta de la delegació a Tarragona de l’AECC, va posar en relleu la pràctica d’exercici, ja que «ajuda a reduir el càncer en un 75 o un 80%». Va destacar el «compromís» de l’AECC amb la cita i va afegir que «estem compromesos amb la investigació i amb la vida». En la passada edició, es van aconseguir 7.200 euros, tot i que s’espera que enguany pugi aquesta xifra, la qual es destinarà a «reforçar la rehabilitació del Càncer de Mama i a la investigació de la malaltia».Els interessats a inscriure’s a la cita poden fer-ho enviant un mail a womenraceelcorteingles.cat o acostant-se a la cinquena planta d’El Corte Inglés.