L'Associació de Veïns Tarragona Centre projecta el seu Espai Cívic

Des de l’Ajuntament s’ha proposat encabir el projecte de l’entitat dins el 'Rambla Science'

Actualitzada 27/09/2019 a les 10:06

Un projecte sobre sis eixos

L’Associació de Veïns Tarragona Centre es va reunir amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Tarragona el passat dia 4 de setembre. Per part del consistori se’ls va informar sobre l’avantprojecte Rambla Science, a l’antic edifici del Banc d’Espanya afegint que podien fer propostes per poder encabir en el projecte definitiu algun dels molts equipaments que els veïns fa anys que reclamen. Des de l’Associació afirmen que el projecte presentat per part seva no suposa una renúncia al ja presentat l’any 2016, tot i que aleshores no comptaven haver-se d’adaptar al programa paral·lel del Rambla Science. Des de l’Associació de Veïns Tarragona Centre han volgut fer públic el projecte perquè, diuen, «que el debat sobre els usos de l’edifici del Banc d’Espanya s’ha de tenir en l’àmbit públic i hi ha de poder participar la ciutadania. Hauria estat una magnífica qüestió sobre la qual s’hagués pogut fer una consulta popular. El Banc d’Espanya és de tots i entre tots hauríem d’haver decidit. Ja que no ho hem pogut fer, almenys nosaltres, volem presentar a la ciutadania de Tarragona les nostres propostes».La proposta presentada pels veïns s’estructura sobre sis eixos vertebradors. En primer lloc es prioritza una bona integració amb el conjunt del projecte Rambla Science i especifiquen que l’espai que proposen per donar ús al Centre Cívic també «ha de ser un espai que permeti la divulgació científica i acadèmica», i afegeixen, com a segon punt, que s’ha de garantir l’accés gratuït i lliure per part de la ciutadania de Tarragona a tot l’espai del Centre. En tercer lloc subratllen que entenen que «l’accés a la Rambla Science difícilment serà gratuït». Un dels altres punts que es remarquen és l’agenda cultural programada, i es demana que l’Ajuntament hi programi activitats formatives i culturals tal com es fa als altres centres cívics de la ciutat. D’altra banda es planteja la possibilitat de compartir espais amb el projecte científic proposat per l’Ajuntament i es recull que la Sala d’Actes i el vestíbul principal siguin d’ús compartit per tal de rebaixar costos i poder-los invertir en les infraestructures específiques i pròpies del centre. En la mateixa direcció d’homogeneïtzar espais, i com un dels altres punts centrals, també es diu que «l’Ajuntament o les entitats cíviques i culturals de Tarragona hi han de poder programar activitats culturals i divulgatives» i justifiquen que «cal pensar que un espai així al centre de la ciutat és únic i molt privilegiat i ha de ser un objectiu de la ciutat que estigui el màxim possible viu i ocupat», sentenciant que ha de convertir-se en «un espai de reactivació cultural de la ciutat». A tot això afegeixen que el seu projecte entenen que no ha d’interferir amb el projecte Rambla Science, subvencionat per la Unió Europea, però que ha de ser «adequat per a les activitats que s’hi ha de desenvolupar i que pensem són les prioritàries» i proposen una zona museística adreçada i oberta a tota la ciutadania per tal de fer més pedagògic el llegat històric de la ciutat.Tot plegat proposen que estigui situat a la segona planta de l’edifici de la Rambla Nova amb una divisió en sis espais on es vol integrar una ludoteca, on puguin unir-se ciència i experimentació; una sala de lectura i estudi; aules polivalents on poder-hi fer xerrades i tallers; i un espai per a les diferents entitats del barri en forma de saletes o despatxos per tal de poder realitzar les diferents tasques necessaries tot i que, afegeixen que no haurien de ser de «titularitat de cap entitat sinó ocupats per hores d’acord amb una planificació i reserva». El nom que han proposat per aquest espai és el d’«Espai Cívic i Cultural La Rambla».