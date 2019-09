El Centre d'Art de Tarragona homenatja Joana Biarnés i la seva relació amb el món de la moda

L’exposició fotogràfica recull imatges inèdites de la primera dona fotoperiodista de l’Estat

Actualitzada 27/09/2019 a les 16:01

Joana Biarnés, moda a peu de carrer és el títol de l’exposició que fins el 22 de desembre es podrà veure al Centre d’Art de Tarragona. La mostra està formada per fotografies inèdites de l’arxiu de la fotoperiodista terrassenca del treball que va fer en el món de la moda els anys 60 i 70. És la primera vegada que es prepara un recull d’aquestes característiques de l’obra de Biarnés, que va ser la primera dona fotoperiodista de l’Estat. El comissari de l’exposició, Josep Casamitjana, ha destacat la proximitat de les imatges, que transmeten la que Biarnés tenia amb les models. De fet, va ser pionera en treure-les dels estudis i escenaris sofisticats i posar-les al carrer.La mostra està organitzada pel Centre d’Art de l’Ajuntament de Tarragona i la Fundació Photographic Social Vision, entitat que representa l’Arxiu Joana Biarnés. Sílvia Omedes, directora de la fundació, ha apuntat que un 80% de les 88 fotografies que hi ha són inèdites. «Havien passat per alt a fotògrafs que havien treballat amb la Joana els darrers anys; l’exposició és una petita joia que a ella l’hagués fet molt feliç», ha valorat Omedes. La selecció s’ha fet de manera molt acurada després de visionar més de 3.500 negatius i l’han duta a terme Casamartina, Omedes i Imma Cortés, la que va ser la mà esquerra de Biarnés en els últims anys de vida de la fotoperiodista. A nivell tècnic, Omedes ha detallat que són còpies analògiques de gelatina de plata, el tractament que es feia fa aproximadament mig segle i que es manté per reproduir en alta qualitat material d’aquestes característiques.A més, Omedes ha desvelat que Biarnés, abans de morir a finals de l’any passat, ja sabia que es preparava una mostra del seu treball amb el món de la moda. Es tracta, doncs, d’un altre dels molts homenatges que s’han fet a la terrassenca des del 2014, quan es va començar a redescobrir la seva obra, que havia quedat en l’oblit.Les fotografies triades són en la seva gran majoria en blanc i negre i ensenyen no només els treballs finals en forma de fotografies per a campanyes publicitàries sinó la relació que Biarnés tenia amb els grans protagonistes de la moda espanyola de l’època. Moltes tenen la mirada de fotoperiodista, ja que es publicaven en un suplement del diari Pueblo, en el qual treballava Biarnés en aquells temps. Altres són moments més quotidians en els quals apareixen personatges rellevants de l’època com Massiel, Karina, Marisol, Tita Cervera, Paco Rabbanne, Mary Quant, Pedro Rodríguez o Marbel Jr.