Demanen ajuda per recopilar fotos del Ramonet, l'enxaneta del pilar caminant dels Xiquets Serrallo

Actualitzada 27/09/2019 a les 17:58

Hi ha moments a la vida que són inoblidables i gràcies a les fotografies es pot capturar aquests moments que un dia van ser especials. Per aquest motiu, la mare del Ramonet, l'enxaneta del pilar caminant dels Xiquets del Serrallo d'aquest 2019, ha demanat ajuda per tal de trobar les instantànies del moment.La Mireia està intentant recopilar les imatges d'aquest dimarts 24 de setembre on surt el petit. Busca fotos on es vegi el Ramonet, sobretot primers plans, durant tot el recorregut del pilar caminant des del Pla de la Seu fins al balcó de l'Ajuntament a la plaça de la Font.L'objectiu de la mare és poder fer un reportatge fotogràfic de totes per tindre-les de record per quan el nen sigui gran i el Ramonet pugui reviure el moment tan especial que va viure tota la seva família.En cas de tenir alguna imatge del Ramonet es poden fer arribar a la seva mare a través de correu electrònic miri.cap.alli@gmail.com