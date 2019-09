L'autobús 'del cervell' s'aturarà a Tarragona per comprovar la salut neurològica dels interessats

Neuròlegs locals atendran gratuïtament als ciutadans interessats en conèixer la salut del seu cervell

Tarragona rebrà el pròxim 3 d'octubre la visita d'un autobús de la Societat Espanyola de Neurologia que s'aturarà a la ciutat i des d'on s'oferirà la possibilitat d'exercitar i posar a prova el seu cervell.Amb el lema Un cervell sa, en un cos sa, la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) impulsa la celebració de la Setmana del Cervell -del 30 de setembre al 4 d'octubre. A més de Tarragona, també estarà present a les ciutats de Madrid, Alcázar de Sant Joan, Zaragoza i València.L'objectiu d'aquesta iniciativa és fomentar la conscienciació social sobre la importància d'una prevenció activa del cervell i les malalties neurològiques, que afecten un 16% de la població espanyola, així com impulsar l'interès social per la Neurologia i pels pacients i els seus familiars.El 3 d'octubre estarà Tarragona, en concret a la Rambla President Lluis Companys (frente al Corte Ingles) i els interessats podran participar en la proposta de proves que realitzin.«Les malalties neurològiques afecten 7 milions de persones en tota Espanya. Són, per tant, malalties molt freqüents que afecten tant persones joves com a les d'edat avançada i, en moltes d'elles és fonamental tant la prevenció com un diagnostico precoç», assenyala el Dr. José Miguel Láinez, Vicepresident de la Societat Espanyola de Neurologia. Malalties com el Ictus, Alzheimer, Parkinson esclerosi múltiple, ELA, cefalees, epilèpsia, entre altres malalties neurològiques són, a més, la causa de més del 50% dels casos de dependència per trastorns crònics. Per tant, «preocupar-nos per la salut del nostre cervell, ensenyant a la població com es pot exercitar, mantenir-lo sa i, així, prevenir activament les malalties neurològiques, és un dels principals objectius d'aquesta Setmana».L'autobús del cervell compta amb 50m2 dividits en tres espais destinats al diagnòstic, a la formació i a l'entrenament i exercici del cervell. D'aquesta forma, disposa d'una zona equipada amb lliteres i equips doppler per a mesurar el funcionament cerebrovascular de cada persona i l'estat de les artèries, així com amb utensilis de mesurament per a determinar el risc cerebrovascular; d'un espai per a l'obtenció d'informació sobre la campanya i les malalties neurològiques i on els neuròlegs ofereixen una atenció personalitzada i solucionen dubtes; i també d'un altre espai, destinat tant a adults com a nens, amb jocs de percepció, jocs de lògica, jocs de planificació i educació, proves cognitives i d'habilitat visuoespacial que permeten als assistents comprovar la seva agilitat i destresa mental.En finalitzar l'activitat se'ls lliurarà a tots els visitants una targeta cervell-saludable amb els resultats que hagin obtingut en cada prova i amb recomanacions per a tenir un cervell sa.Així mateix, aquest any, en l'exterior de l'autobús, Bayer habilitarà una zona de demostració en la qual els assistents podran ser capaços d'experimentar algun dels molts i variables símptomes que poden patir les persones que han sofert un ictus.«El cervell és un dels òrgans més importants del nostre cos i per al seu correcte funcionament és necessari cuidar-lo de forma contínua. Així que algunes de les principals recomanacions serien realitzar activitats que estimulin l'activitat cerebral i ens mantinguin mentalment actius com llegir, escriure, realitzar mots encreuats, participar en jocs, realitzar activitats manuals etc.; realitzar algun tipus d'activitat física de forma regular; potenciar les relacions socials i afectives; portar una dieta equilibrada; dormir adequadament unes 8 hores diàries; evitar el consum d'alcohol, tabac i drogues o controlar la hipertensió», comenta el Dr. José Miguel Láinez