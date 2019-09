Tarragona i Reus es manifesten en contra de les detencions i empresonament dels CDR

El jutge de l’Audiència Nacional ha decidit posar a la presó als set detinguts dilluns en l’Operació Judes

Actualitzada 26/09/2019 a les 21:08

Un cotxe sortint de la comissaria de la Policia Nacional a Tarragona fent sonar l’himne espanyol amb la mirada de complicitat de dos agents fent patrulla, a pocs metres de la manifestació per la llibertat dels presos polítics. Aquesta podria ser una de les imatges simptomàtiques del moment concret del context polític, després que aquest dijous el jutge de l’Audiència Nacional decidís posar a la presó els set detinguts dilluns en l’Operació Judes.I és que avui la plaça Imperial Tàrraco, davant de la Subdelegació del govern, ha tornat a ser lloc de trobada per als sobiranistes per rebutjar l’actuació policial i judicial contra els Comitès de Defensa de la República (CDR). El càntic més reclamat, «Presos polítics llibertat» i, davant la pregunta sobre si anar a la plaça de la Font o a la Comandància de la Guàrdia Civil, alguns han cridar fort «la Guàrdia Civil!». «Si no teníem prous presos polítics, ara en tenim uns quants més», es lamentava un dels convocants.Mentrestant, els Mossos d’Esquadra vigilaven amb un cordó la seu provincial del govern espanyol. Ells també han rebut la ràbia dels manifestants: «No us mereixeu la senyera que porteu!», cridaven. Tot i amb això, tant la concentració com la marxa s'ha desenvolupat sense incidents, tret de l’inici, quan un conductor s'ha enfrontat als concentrats després que la Guàrdia Urbana no tallés el trànsit rodat. L’home ha marxat amb l’arribada dels Mossos d’Esquadra.La manifestació ha sortit un cop passat el primer quart d’hora en direcció a les dependències de la Guàrdia Civil, però no ha pogut anar més enllà del parc Francolí pel cordó de la policia autonòmica.A banda de la manifestació de Tarragona, que ha aplegat unes tres-centes persones, la plaça Mercadal de Reus també ha acollit una altra convocatòria. Aquesta ha estat un pèl més nombrosa, al voltant de cinc-centes, i en acabar els parlaments han recorregut els ravals.