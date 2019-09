Nous pictogrames de Todos en Azul en carrers de Torreforta

L’objectiu és que persones autistes identifiquin establiments comercials

L’associació Todos en Azul, que vetlla per millorar la vida de les persones que pateixen TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) va iniciar ahir la segona fase de la col·locació de pictogrames als carrers de Torreforta, acció que va començar després d’una reunió amb voluntaris a la qual va assistir la regidora d’Esports de l’Ajuntament, Mari López. Aquesta administració posarà pictogrames en totes les instal·lacions esportives municipals. «És una manera d’ajudar i, a més, als nens els agrada molt anar a la piscina o jugar a futbol», va comentar la regidora del govern municipal.El president de l’associació, Juanjo Caravaca, va manifestar que «estem molt animats», perquè després de la primera fase, celebrada el passat juliol i que va afectar establiments del carrer Falset, «les respostes són molt positives, com en el cas de l’Associación Deportiva Torreforta». Caravaca va anunciar que «estem en contacte amb el Club Natació Tarraco perquè posi pictogrames en les seves instal·lacions». Els pictogrames faciliten a les persones amb TEA identificar determinats establiments, com farmàcies, perruqueries, bars o fleques, entre altres.Ana Martínez, una de les impulsores de l’associació, va dir que els pròxims carrers on es posaran pictogrames en establiment col·laboradors són Amposta, Francolí, Església i Riu Glorieta. «Anem pas a pas», va dir Martínez.