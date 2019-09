La plaça de les Cols, escenari de castells nocturns per Santa Tecla

La improvisada jornada castellera va aplegar un nombrós públic

24 de setembre

Castells de matinada a la plaça de les Cols

Dues rondes i pilar caminant



1a ronda pic.twitter.com/xg4KDm6ce0 — FartsDeSoroll (@Farts_de_Soroll) September 25, 2019

Farts de Soroll ha publicat a les xarxes socials un vídeo on es pot veure a una gran multitud de gent veient fer castells durant la matinada del 23 al 24 de setembre a la plaça de les Cols de Tarragona.Segons l'usuari, el grup que feia les construccions va intentar dos cops fer un castell, tot i que de poca alçada. Al vídeo, es veu com la persona que simula fer d'enxaneta cau a sobre dels companys.Durant la nit castellera per les Festes de Santa Tecla a altes hores de la matinada, també van intentar fer un pilar caminant. Tot acompanyat de bastantes persones com a públic i amb les seves ovacions corresponents.La jornada improvisada arribava hores després de la diada castellera de la patrona i hores abans de la jornada tradicionals dels pilars caminant, que recorren el Pla de la Seu fins al balcó de l'Ajuntament a la plaça de la Font.