La CUP de Tarragona demana mesures per incrementar l'ús de l'Anella Mediterrània

La formació insta al consistori i la Generalitat perquè desbloquegin la cessió del Palau d’Esports

Actualitzada 26/09/2019 a les 16:30

La CUP de Tarragona considera que les instal·lacions de l’Anella Mediterrània, l’epicentre dels Jocs Mediterranis, estan infrautilitzades. Per aquest motiu, els anticapitalistes portaran una moció al plenari de dilluns que ve amb diverses propostes per potenciar-les. Principalment, els cupaires volen que la Generalitat cedeixi l’ús del Palau d’Esports a l’Ajuntament. Aquest tràmit encara no s’ha fet per qüestions administratives, per la qual cosa la CUP ha instat ambdues administracions a desbloquejar la qüestió. A més, la formació ha apuntat que caldrà fer inversions al recinte, principalment en concepte de material esportiu, perquè pugui funcionar amb regularitat.«El Palau d’Esports i el camp de rugby haurien de fer caure la cara de vergonya a qualsevol dels organitzadors polítics dels Jocs», ha exposat Eva Miguel, consellera de la CUP al consistori tarragoní. Per la seva banda, la consellera Laia Estrada, ha apuntat que «no pot ser» que el Palau estigui tancat i ha exigit que estigui a ple funcionament, amb les traves administratives resoltes, abans d’acabar l’any. També ha demanat a l’equip de govern que en els propers pressupostos es destini una partida per garantir-ne la posada en marxa.Estrada ha lamentat que els Jocs van «hipotecar» la ciutat, no només per la despesa assumida pel consistori sinó perquè les altres administracions que hi van invertir ho van fer en uns equipaments que, al seu parer, la ciutat no necessitava. A més, ha lamentat que no s’hagués fet un pla de gestió per al futur.Un dels espais que més polèmica ha generat en els darrers mesos és el del camp de rugby, que actualment és un parterre en el qual no s’hi fa cap activitat. Des de la CUP han denunciat que no hi hagi un informe que quantifiqui el cost i la viabilitat de transformar l’espai en un terreny de joc per a la pràctica regular d’aquest esport, i que hauria d’incloure la gespa, graderies, vestuaris i il·luminació.Finalment, en la moció també demanaran que es fomenti l’ús de l’Anella Mediterrània entre els escolars de la ciutat, tant per fer-hi activitats com per potenciar l’educació mediambiental.