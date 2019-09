L'Astari transforma una terrassa erma en un jardí amb 1.910 plantes

És el primer espai de les seves característiques que es fa en un establiment de la ciutat

Actualitzada 26/09/2019 a les 13:08

La reconversió d’una terrassa erma en un jardí pot canviar de manera definitiva la imatge d’un establiment comercial i oferir, d’aquesta manera, un ambient més confortable als seus clients. Això és el que ha fet l’Hotel Astari de Tarragona, que s’ha convertit en la primera empresa de la ciutat que ha transformat un espai gris en un altre de verd, amb 1.910 plantes de diferents espècies que han modificat l’espai. La intervenció l’ha dut a terme la paisatgista Belén Mutlló, qui va mostrar la satisfacció pel resultat obtingut, ja que «la plantació es va fer a l’abril, i amb només uns 15 centímetres de terra ja hi ha especies que superen el metre d’altura». Mutlló ha executat diferents projectes similars en diverses ciutats de les comarques tarragonines, com els jardins del Centre d’Alzheimer de la Fundació Rosa Maria Vivar, de Reus, que s’inaugurarà el pròxim mes d’octubre.La superfície de la terrassa és de 186 metres quadrats, dels quals 142 estan destinats a les plantes i la resta a altres elements ornamentals, va explicar Mutlló. Entre les gairebé dues mil plantes n’hi ha d’espècies com lavanda, sedun, iris, thymus, sàlvia, liriope o enphorbia. «Aquestes plantes necessiten poca terra i, en aquesta terrassa, la capa va dels 14 als 19 centímetres, segons la zona», va indicar la paisatgista tarragonina. Els treballs de preparació de la terrassa i la plantació de la massa vegetal es van realitzar el passat mes d’abril. Cinc mesos més tard, l’espai presenta un aspecte immillorable, un jardí visible des de moltes de les habitacions de l’hotel i des d’una zona de piscina.Xavi Jornet, responsable d’aquest hotel enclavat en la Via Augusta, va comentar ahir a aquesta redacció que, amb l’execució del projecte, «hem volgut donar una nova vida a la terrassa i aconseguir que els clients d’aquesta zona de l’hotel tinguin un espai agradable a la vista al davant, com una prolongació de l’àrea de la piscina i, d’aquesta manera, donar més valor a les habitacions». La terrassa, que coincideix amb l’espai de sostre del restaurant de l’hotel, «s’ha convertit en un racó agradable a la vista i, també, ha estat una manera de fomentar la cura del medi ambient», va dir Jornet.El nou jardí «dona una sensació de frescor, a la nit està il·luminat i la percepció de l’espai per part dels clients ha canviat en relació als temps en què la terrassa no disposava de plantes». «El client no té la sensació de trobar-se en un hotel urbà», va apuntar Jornet, qui va a «hotels que hi ha en l’interior d’illes de Barcelona optem per fer jardins com el nostre.Per la seva banda, Mutlló va posar especial èmfasi en el fet que en la preparació de l’espai i la plantació de les plantes es va invertir poc més d’una setmana. «L’espai va haver de ser impermeabilitzat amb l’objectiu que les arrels no malmetin la terrassa», va dir, per afegir que el material emprat serveix d’aïllant tèrmic, tant pel que va a la calor com al fred». A més, el sistema és sostenible perquè disposa d’un sistema de rec gota a gota «i l’aigua queda retinguda». En aquest projecte «hem utilitat la tècnica de cobertes vegetals extensives», va indicar la paisatgista.