Junts per Tarragona reclama que es pugui pagar amb targeta i mòbil als busos

La formació va presentar la proposta al Consell d'Administració de l'EMT d'aquest setembre

Actualitzada 26/09/2019 a les 11:52

El Grup Municipal de Junts per Tarragona ha proposat a l’Empresa Municipal de Transports (EMT) que els autobusos municipals incorporin datàfons perquè els usuaris puguin pagar el bitllet senzill amb targeta o el telèfon mòbil.Segons expliquen des de la formació, «es tracta d’una iniciativa que ja funciona amb èxit en altres ciutats i que, entre altres avantatges, reduiria el temps de pagament, incrementaria la seguretat dels conductors i conductores -els quals guardarien menys quantitat de diners en efectiu-; i evitaria que les persones que no portin efectiu inferior o igual a 10 euros en el moment de pujar a l’autobús puguin pagar sense problemes».La proposta de Junts per Tarragona es va notificar en el transcurs de l’últim Consell d’Administració de l’EMT d'aquest mes de setembre.