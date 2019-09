Estupefacció de les famílies per la falta d'higiene al Parc Saavedra de Tarragona

L’Ajuntament va enviar-hi una brigada minuts després de rebre l’avís per part dels usuaris

Cara d’incredulitat la que moltes famílies tenien ahir a la tarda quan intentaven accedir al Parc Saavedra de Tarragona. Els pares i mares que porten les filles i fills a l’Escola Saavedra de Tarragona van haver de buscar una alternativa al parc que hi ha just al costat del centre escolar, ja que quan van arribar-hi es van trobar que el terra, les zones verdes i el mobiliari urbà estàvem plens de deixalles que anaven de cartrons, a plàstics, piles, gots i restes orgàniques. «Al sortir de l’escola hem anat al parc com fem cada dia i ens hem trobat que estava ple de llaunes, palets amb claus i altres escombraries», denunciava una de les mares.El Parc Saavedra és un dels centres neuràlgics de la Festa Major de Santa Tecla acollint actes com concerts, taules rodones i altres esdeveniments que s’allarguen durant les dues setmanes festives. Ahir al matí, diferents operaris de l’Ajuntament van començar a desmuntar les instal·lacions que han estat actives durant els darrers dies, però la brigada de neteja no hi va arribar fins que els usuaris van alertar a l’Ajuntament. «És un parc on sempre hi ha criatures i està al costat d’una escola, des de l’Ajuntament s’hauria de tenir més cura». En aquest cas des del consistori s’explica que el manteniment dels parcs no depèn de Foment i que havia de ser l’empresa contractada expressament per aquests espais de lleure la que ho netegés. Tan bon punt es va rebre l’avís la incidència va ser comunicada tant a Xavier Puig, coordinador de l’Àrea de Territori, sostenibilitat i Seguretat, com a Jordi Fortuny, qui és segon tinent d’alcalde i Conseller de Serveis Econòmics, Serveis Centrals i Personal. Tot i que no depenia de la brigada municipal, des de l’Ajuntament de Tarragona s’assenyala que l’única solució efectiva i immediata era enviar una brigada de la FCC per tal que avui al matí, un dels moments en el que el parc es converteix en un punt on moltes famílies passen abans d’anar a l’escola, l’espai complís els requisits mínims d’higiene per no córrer cap risc.