El mal estat d'alguns carrers provoca neguit entre els veïns de Cala Romana

Des de l’Ajuntament de Tarragona s’afirma que el servei de neteja funciona amb normalitat però que «s’haurien de netejar herbes d’alguns carrers»

Actualitzada 26/09/2019 a les 12:10

Canonades i vorals nous

«Des de finals de l’any passat el servei de neteja és cada dia més deficient». Una de les veïnes de Cala Romana remarcava així el que des d’aquest estiu porten denunciant a l’Ajuntament de Tarragona. Des del veïnat del carrer Tramuntana fa mesos que es mostren queixes dirigides als serveis de neteja, ja que afirmen que cada vegada són més escassos. «Fa més de 15 anys que visc aquí tot l’any i mai havia vist aquest carrer en un estat tan deplorable com el d’ara».Segons els veïns de la zona, el problema de neteja s’arrossega des de finals de 2018 i lamenten que el nou Ajuntament «tampoc està fent res per solucionar-ho».El primer contacte amb el consistori es registra a principis d’aquest any a través del Telèfon Verd per denunciar que les brigades de neteja no passaven per la zona des de feia dies. «Han de passar cada divendres però aquí no passava ningú», assegura una veïna del Carrer Tramuntana. I nou mesos després la neteja segueix decebent el veïnatge: «La brigada només s’acosta quan se’ls truca. Aquest estiu vam haver de gastar 3 hores de jardiner comunitari perquè netegés el carrer». Des del govern municipal es manifesta que el servei es desenvolupa amb total normalitat i s’afirma que «es fa cada divendres amb un equip format per una escombradora amb bufadors, acompanyada per una brigada de neteja amb porter d’escombrat».Una situació a la qual s’hi ha sumat l’amiant. Si el primer contacte dels veïns del Carrer Tramuntana amb el consistori va ser a principis d’any, el segon va ser el dia 7 d’agost en forma de denúncia urgent. Un segon capítol que va iniciar-se quan van aparèixer unes canonades al mig d’una zona verda del mateix carrer Tramuntana. En aquest cas, la gestió del problema va ser molt més àgil, ja que van alertar que les canonades podien ser d’amiant i un tècnic de l’Ajuntament va desplaçar-se fins al lloc dels fets al cap d’unes hores per confirmar que les canonades eren del material etiquetat com altament cancerigen. A partir d’aquest moment, a principis d’agost, des de l’Ajuntament van informar que s’activava el protocol establert per la retirada d’amiant però, segons els veïns, van tornar a ser ells els que van liderar la situació i van haver de retirar les canonades, les van dipositar a un contenidor de rebuig genèric, i van esperar que un camió d’escombraries se les endugués. És aquí on les versions de les dues parts implicades es divergeix, ja que mentre l’Ajuntament explica que el cas va ser derivat de Medi Ambient a Foment i les canonades van ser retirades per l’empresa gestora de residus, des de les cases més pròximes afirmen que van ser ells qui van haver de desfer-se de les canonades.Justament aquesta setmana ha començat el pla de regeneració de canonades d’aigua al mateix barri de Cala Romana, un projecte que es va iniciar aquest dilluns i que preveu canviar els tubs de fibrociment després de molt de temps d’insistència per part dels veïns. Unes obres que s’han rebut positivament però que tampoc han aconseguit deixar la polèmica enrere. Des del barri reclamen que el projecte inicial preveia un canvi del paviment de les voreres i ara veuen que no està sent així. Segons expliquen els veïns el paviment urbà està molt desgastat a causa de la vegetació que s’obra pas des de sota terra. L’actual govern municipal dóna la raó als veïns: «S’ha enviat un inspector i ha constatat que s’haurien de netejar les herbes de determinats carrers, ens hi posarem en breu».La substitució de canonades significarà una reducció de fuites provocades pels trencaments en les mateixes. Unes 360 llars del barri de Cala Romana tenen contractat el subministrament amb Ematsa i, per tant, es veuran beneficiades per aquestes obres en la xarxa de canalització de l’aigua.