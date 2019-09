El Joan XXIII promou el consum saludable a les màquines de vending instal·lades al centre

Els productes estaran senyalitzats per a detectar fàcilment aspectes com si tenen gluten o són aptes per a vegans

Actualitzada 26/09/2019 a les 14:05

L'hospital Joan XXIII de Tarragona ha iniciat una campanya de comunicació i foment d'alimentació saludable focalitzada cap als productes que es dispensen a les màquines de vending que hi ha repartides pel centre sanitari.La campanya compta amb la participació d'Alliance Vending, de la mà d'Arcasa i s'ha posat en marxa aquest dijous. Inclou accions com penjar cartelleria visible en els punts de venda, amb la simbologia corresponent, perquè els usuaris puguin comprovar si els productes s'adeqüen a les seves necessitats com, per exemple, productes aptes per a vegans, productes per a vegetarians, productes sense gluten, productes ecològics o productes 'fitness'.Cadascun dels productes a la venda compta amb una etiqueta que inclou la simbologia que li pertoca, amb l'objectiu que l'usuari pugui detectar-los fàcilment.Dins la campanya, també s'ha afegit fruita natural en els punts de venda (Bol de pinya, bol de meló, síndria, bol de poma i mix de fruita de temporada). També s'han instal·lat, en els punts de venda, papereres amb recollida selectiva de residus.A l'Hospital Joan XXIII, en l'actualitat, hi ha instal·lades 36 màquines vending, donant un servei integral tant de begudes calentes, begudes fredes i snacks.