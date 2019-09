El PP denúncia a la JEC la pancarta dels presos polítics de l'Ajuntament de Tarragona

La formació també vol que Ricomà impedeixi als funcionaris dur llaços grocs

Actualitzada 26/09/2019 a les 09:35

El grup municipal del Partit Popular de Tarragona ha presentat un escrit davant la Junta Electoral Central (JEC) amb l'objectiu que aquest organisme insti l'alcalde de Tarragona a retirar de manera immediata la pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics' de la façana de l'Ajuntament de Tarragona.L'escrit també demana que el batlle tarragoní rebi els apercebiments legals oportuns en cas d'incompliment del requeriment.La petició del PP no es limita a la pancarta i també reclama que s'obligui a Ricomà a comunicar als funcionaris municipals que, «està prohibit exhibir llaços grocs i insígnies de petició de llibertat dels mal anomenats presos polítics».El portaveu popular, José Luis Martín argumenta que, en precampanya electoral, la pancarta «atempta frontalment contra el principi de neutralitat de les Administracions Públiques». I afegia: «L'Alcalde Ricomà pot decidir passar a la història de Tarragona per haver estat l'alcalde sectari o l'agitador social d'una ciutat moderada, però no podrà defugir la llei i les conseqüències del seu incompliment».El grup municipal del Partit Popular també ha registrat una moció per al plenari del 30 de setembre demanant la retirada de la pancarta. Segons Martín, la voluntat del PP és «no permetre que Tarragona esdevingui un instrument al servei de l'agenda separatista».