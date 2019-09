9 de cada 10 turistes que viatgen a les ciutats Patrimoni de la Humanitat ho fan pels seus monuments

El GCPHE ha presentat la segona fase del seu Observatori Turístic a Tarragona

El 80% dels turistes que visiten les quinze ciutats declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco ho fan per la seva oferta monumental, segons les dades obtingudes a la segona fase de l'Observatori Turístic. En l'estudi, desenvolupat per Braintrust, el 98% dels visitants, declaren que tornarien a la ciutat i el 94% planifiquen la seva estada per compte propi.El nombre de viatgers que han visitat aquestes ciutats ha augmentat notablement en el període 2014-2018, amb un creixement del 10%. La major part dels visitants d'aquestes destinacions acudeix acompanyat de parella i/o família, suposant aquests dos grups més d'un 80% del tipus de visitants.L'oferta hotelera es manté pràcticament estable, i gràcies a l'increment de l'estada mitjana, els nivells en la taxa d'ocupació se situen al capdavant en els períodes de cap de setmana davant la resta de ciutats analitzades a Espanya.En aquest Observatori de 2019, s'ha comprovat que el turista en aquestes ciutats es gasta una mitjana de 111 euros per persona al dia pel que fa als que s'allotgen al mateix municipi i uns 62 euros pels que no. Pel que fa a la seguretat, els visitants han valorat en 8,8 punts de 10 la seva percepció com a lloc segur.En la presentació de l'estudi hi han participat la Secretària d'Estat de Turisme, Isabel Maria Oliver i el president del Grup de Ciutats Patrimoni, Rafa Ruiz, així com la consellera de Turisme, Laura Castel.Les 15 ciutats espanyoles reconegudes per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat són: Alcalá d'Henares, Àvila, Baeza, Càceres, Còrdova, Conca, Eivissa, Mèrida, Salamanca, Sant Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostel·la, Segòvia, Tarragona, Toledo i Úbeda.