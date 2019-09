Trenquen vidres d'autobusos de l'EMT durant Santa Tecla

En un dels casos, els Mossos i la Urbana estan investigant els responsables, mentre que en l'altre ja l'han enxampat

Actualitzada 25/09/2019 a les 18:11

El dia gran de Tarragona va ser molt accidentat a causa del vandalisme. Per Santa Tecla, dos autobusos de l’Empresa Municipal de Transports (EMT) van patir trencadisses com a conseqüència de sengles actes vandàlics, segons va confirmar l’Ajuntament de Tarragona.Durant la matinada, als volts de les sis del matí, a la parada del carrer Gaià de Torreforta uns joves van trencar els vidres d’un autobús amb el martell d’emergència. Com era d’esperar, els vidres van acabar destrossats, ja que el martell està confeccionat per a aquest efecte.L’altre acte vandàlic va tenir lloc al carrer Colom, quan una persona va trencar un vidre d’un altre autobús, el qual va provocar que s’entorpís la circulació del vehicle. En aquest segon cas, l’home va ser identificat i, en el primer, Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra ho estan investigant.