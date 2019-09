Santa Tecla acaba amb la traca que anuncia el final de les festes

Grups de diables i elements del bestiari de foc van protagonitzar el tradicional Correfoc

La traca de la valenciana Pirotécnia del Mediterráneo va posar el punt final a l’edició d’enguany de Santa Tecla, unes festes que han omplert els carrers de la ciutat gràcies a un programa d’activitats atractiu i variat, que ha aportat novetats com el pregó de les festes que Eduard Boada va fer des del balcó principal del Palau Municipal.Els darrers moments de la Santa Tecla d’enguany van estar protagonitzats pel foc. Abans de la traca, que va retronar a la Rambla Nova entre els monuments als Herois de 1811 i Roger de Llúria, es va celebrar el Correfoc, en el qual van participar centenars de persones i gran quantitat de joves coberts amb barrets i proveïts d’ulleres, que van ballar al ritme que van marcar els diables i el bestiari de foc.El Correfoc va donar les primeres passes a la Mitja Lluna, on es van concentrar els balls de diables de Vilanova i la Geltrú, Sant Quintí de Mediona, Torredembarra, Tarragona i Voramar del Serrallo, a més dels dracs del Morell, Bellvei i Tarragona, i el Bou, la Víbria i el Griu, també de la ciutat de Tarragona.L’arrancada va ser espectacular i aquests elements festius provinents de diferents poblacions ràpidament van omplir de llum, color i pólvora la plaça de la Mitja Lluna. Des d’aquest punt, els diferents elements festius van enfilar el carrer Unió per a arribar a la Rambla Nova i finalitzar el recorregut a la plaça Corsini, on van cremar tots els petards que els quedava, quan ja passava de la mitjanit. Pocs minuts després va ser el torn de l’encesa de la traca que va acomiadar l’edició del 2019 de Santa Tecla.