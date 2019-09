Quatre persones pugen al pou de la plaça del Rei i trenquen el vidre

El regidor Hermán Pinedo anuncia que adoptarà una mesura d’emergència i, a mitjà termini, una definitiva

Actualitzada 25/09/2019 a les 08:20

La història del pou

Quatre persones que la nit del dissabte al diumenge passada es van pujar al damunt del conegut com a pou de la plaça del Rei van trencar el vidre de protecció. Alguns dels individus que van participar en l’acció van ser atesos pel SEM, a causa de les ferides que es van fer en caure a l’interior del pou.El regidor de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona, Hermán Pinedo, va manifestar a aquesta redacció que no es pot considerar «un acte de vandalisme», i va apuntar que el vidre «va cedir perquè es va posar fa molts anys i estava deteriorat». No obstant això, Pinedo va recordar que «per pujar al damunt del vidre van haver de sortejar una tanca que hi ha, per la qual cosa l’incident no va ser casual».El regidor va anunciar recordar que la zona va ser acordonada i va anunciar que, com més aviat possible, «buscarem una solució». «Els tècnics faran un informe per posar algun element per evitar el perill», però «a mitjà o llarg termini posarem remei, retirant l’estructura actual». Una opció podria ser «posar una reixa que no malmetin les restes romanes que hi ha en la part inferior del que es coneix com un pot ni la imatge estètica de la plaça del Rei», va remarcar el responsable de Patrimoni Històric. Pinedo va recordar que el pou «està fet de formigó i, per tant, no serà fàcil fer la intervenció que es durà a terme».El pou està ubicat gairebé en un extrem de la plaça del Rei, del qual sobresurt una estructura de ferro, coberta pel vidre que el passat cap de setmana van trencar les persones que van pujar al damunt. Tot i que moltes persones atribueixen l’obra a un pou d’aigua, potser per la seva forma rodona, la realitat és ben diferent. No és un pou, és un element dissenyat per un arquitecte amb l’objectiu, mai aconseguit, de permetre que es vegin unes estructures d’època romana que hi ha a un parell de metres de profunditat i que corresponen a un mur monumental del segle I, que formava part del recinte del Fòrum Provincial. Aquestes restes es troben a molt pocs metres de distància de la torre del Pretori, una de les quatre cantonades de la gran plaça de Representació de Tarraco.Fa uns anys, l’Ajuntament de Tarragona va prendre la decisió de reurbanitzar la plaça del Rei i substituir l’antic paviment per l’actual. Aprofitant les obres, es van dur a terme excavacions arqueològiques, amb les quals es va detectar la presència del mur romà, construït amb grans carreus i que travessa la plaça pel mig i en direcció a l’església de la Sang.Amb l’objectiu de deixar visible el mur, l’arquitecte responsable del projecte va fer construir una estructura similar a la d’un pou, per airejar les restes romanes. Per les seves característiques i pel fet d’estar fet amb ferro, va generar diverses problemàtiques. Una va ser que, a l’estiu, moltes persones, sobretot turistes, aprofitaven el pou per seure i descansar una estona, però la calor que acumulava el ferro es transmetia de manera ràpida al cos de qui la utilitzava com a un banc. Per tal d’evitar que es produís aquesta circumstància, es va afegir una barana.