Per la CUP, els 100 primers dies de Ricomà han portat un canvi de formes, «però el fons es manté igual»

La formació afirma que el «discurs del canvi» de l'actual govern «no es correspon a la realitat»

Actualitzada 24/09/2019 a les 14:06

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) formació amb dos regidors al plenari municipal de Tarragona, ha valorat els 100 primers dies de Pau Ricomà (ERC) com a alcalde de Tarragona i de l'equip de govern, integrat per la formació republicana i En Comú Podem (ECP), amb el suport extern de Junts per Tarragona.Segons la formació anticapitalista, el nou equip de govern té un nou «tarannà i unes formes diferents en la manera de fer», però asseguren que, «de moment, el fons es manté igual».La CUP valora com aspectes positius l'obertura del balcó de l'Ajuntament a la ciutadania, el pregó de les Festes de Santa Tecla «de cara als tarragonins i tarragonines», així com la retirada de la imatge del rei Felip VI del saló de plens.En sentit contrari la CUP critica que l'equip de govern, no hagi iniciat cap acció per complir els cinc punts «de mínims», que els cupaires van reclamar per investir Ricomà com alcalde. «No s'ha modificat el POUM per assegurar que la Budellera no s'executarà», i relacionen també aspecte com que «continua sent tabú parlar sobre la qualitat de l'aire que respirem», la manca d'un cens de pisos buits a la ciutat, la manca d'un estudi per la internalització del contracte de la neteja. I conclouen, «ni tan sols s'han executat els projectes guanyadors de la irrisòria partida destinada a pressupostos participatius de l'anterior mandat».La CUP incideix també en una àrea que és responsabilitat directa de Ricomà, la Cultura, de la qual n'és regidor: «tampoc s'han evidenciat passes per superar la manca de recursos i les traves a les quals s'enfronten les entitats; o que puguin donar solució al futur de la Tabacalera, de l'Arxiu Jujol o la manca d'espais expositius a la ciutat».La formació exemplifica la seva valoració dels 100 primers dies del nou equip de govern, com una cançó: «Malgrat que la lletra és diferent, ara per ara, la melodia és la mateixa».