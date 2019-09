Obren campanya de micromecenatge per investigar la fibromiàlgia en homes

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona lideren la investigació

Actualitzada 25/09/2019 a les 18:20

Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona han obert una campanya de micromecenatge per liderar una investigació sobre la fibromiàlgia en homes, una malaltia crònica poc estudiada en el sexe.En el projecte, que lidera la professora del Departament d'Infermeria de la URV Pilar Montesó, participen, entre d'altres, Lluís Rosselló, reumatòleg de l'Hospital de Santa Maria de Lleida; Marisa Panisello, professora d'Infermeria del campus Terres de l'Ebre de la URV, i Carmen Campoy, de la Universitat de Lleida.La fibromiàlgia és una malaltia crònica que afecta el sistema muscular i ossi, amb símptomes psicològics relacionats, que s'associa principalment a les dones ja que només hi ha un home per cada nou dones diagnosticades.«Això explica que estigui poc estudiada en el sexe masculí, encara que els símptomes poden ser més greus. Com a conseqüència, ens trobem que al personal sanitari li costa més reconèixer la malaltia si la pateix un home, i fins i tot és difícil per al mateix pacient. Per tant, el diagnòstic és més tardà i la recuperació acostuma a ser més difícil», ha apuntat Montesó.L'objectiu de la investigació és millorar el coneixement científic sobre la fibromiàlgia, especialment en els homes, perquè sigui més fàcil de diagnosticar i per aconseguir fons per dur-la a terme han posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Precipita de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, especialitzada a promoure el finançament col·lectiu de la ciència.Montesó ha avançat que el projecte explorarà com perceben els homes la fibromiàlgia, com els afecta que sigui una malaltia majoritàriament de dones, i com influeix l'exercici a l'hora de millorar o no la seva qualitat de vida, entre d'altres aspectes.El projecte, en què també col·laboren el Luther College i la Clínica Mayo dels EUA, usarà una metodologia d'investigació mixta però amb predomini d'instruments qualitatius, com grups focals, ha explicat la investigadora, que també espera que els resultats permetin comparar com s'atén la malaltia en dos sistemes sanitaris diferents, el català i l'americà.