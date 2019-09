La Terrasseta de Santa Tecla es consolida en la seva vuitena edició

L'oferta variada i la millora de l’espai han fet que el públic familiar hagi augmentat

La proposta d'oci la Terrasseta ha fet un pas endavant i s'ha consolidat enguany en la vuitena edició per les festes de Santa Tecla. Durant dotze dies, el Parc Saaavedra de Tarragona ha acollit diversos concerts i activitats per a tots els públics. Per l'escenari hi han passat Hombre Lobo Internacional, Tribade, Natty Bo d'Ska cubano, Soweto, Amazonians, Maluks, Ràdio Rude, The Bird Yellow, Eterns, The Ruralites i Espaldamaceta.La programadora de la Terrasseta, Aida Bañeres, ha destacat «el bon ambient i la diversitat d’estils», a més a més, ha volgut «agrair la fidelització del públic que ha omplert el festival durant aquests dotze dies».La millora del disseny de l’espai i l’ampliació de la infraestructura han fet que en aquesta edició el públic més familiar s’hagi sumat a la Terrasseta de Santa Tecla. Especialment en els concerts de tarda i els sopars a la fresca, que han estat acompanyats de projeccions de films com ara els clàssics ‘Karate kid’, ‘El club de la lucha’ o ‘Cinema paradiso’.Engunay, l’oferta gastronòmica s'havia ampliat amb 7 food trucks que han ofert diverses opcions per sopar amb productes de la terra i de proximitat.La vuitena edició també ha comptat un nou espai de trobada i de debat, La Terrasseta Feminista. Per aquest han passat els col·lectius de la ciutat com Fridas, Cau de Llunes, Gènere Lliure i Alerta Violeta. L'espai ha estat coordinat per la politòloga, tècnica en Assexora’tgn i professora associada de la URV, Alicia Valdés.