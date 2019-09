L'empresariat reclama més obra pública per rebaixar l'atur a la demarcació de Tarragona

La CEPTA afirma que la indústria i el sector terciari no tenen gaire marge de creixement

Actualitzada 25/09/2019 a les 13:46

La Confederació Empresarial de la Província de Tarragona (CEPTA) ha demanat que les administracions reactivin la construcció d’obra pública per tal de disminuir l’atur a la demarcació. Segons el cap de gabinet d’estudis tècnics de la CEPTA, Juan Gallardo, el mercat de treball no es normalitzarà fins que la construcció no torni a créixer, ja sigui amb equipaments, infraestructures o residències.La patronal ha estudiat l’economia tarragonina des de l’any 1950 fins el 2018 i ha conclòs també que la indústria no té gaire marge de creixement a les comarques tarragonines. Tampoc el sector terciari, a excepció que es materialitzessin grans inversions, com podria ser el complex de Hard Rock Entertainment World.