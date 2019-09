Èxit rotund del Festa per a Tothom durant les festes de Santa Tecla

Més de 100 treballadors i familiars de Dow se sumen al voluntariat del projecte

Des de l’any 2000, Festa per a Tothom és la fórmula inclusiva de ciutadania amb discapacitat a les festes de Tarragona. L’objectiu principal d’aquest projecte és permetre que els ciutadans amb capacitats diferents puguin gaudir de les festes en honor a Santa Tecla. Tot plegat és possible gràcies a la participació i la implicació de moltes persones que, de manera voluntària, comparteixen el seu temps lliure per fer d’aquest col·lectiu una organització implicada i festiva.Entre les persones que donen vida a Festa per a Tothom hi ha un centenar d’empleats de Dow i familiars d’aquests que, juntament amb la resta de voluntaris, conformen un equip humà integrat per més de 240 persones i que, durant la celebració de la festa major de Santa Tecla, ha pogut gaudir dels actes festius durant sis jornades.Enguany en destaquen actes com la crida, la revetlla, el correfoc petit, l’arrencada i el cafè, copa i puro i la Diada de Santa Tecla, que han conformat el programa d’actes que els membres de Festa per a Tothom i tota la ciutadania han presenciat i assaborit en directe.En aquest sentit, els integrants de l’anomenada penya festiva va voler agrair els moments viscuts durant la Professó del Seguici a través d’un comunicat, ja que destaquen que «tots i cadascun dels elements festius van tenir la gentilesa d’oferir el seu ball davant del grup de Festa per a Tothom».L’organització també ha agraït a l’Ajuntament, col·laboradors i voluntaris per totes les atencions rebudes, així com la predisposició per oferir als membres de Festa per a Tothom espais adaptats que han permès el gaudi de la Festa Major a tots els seus integrants.D’altra banda, cal destacar la presentació de la geganta Frida, la primera geganta de la ciutat de Tarragona adaptada al seu ús per part de persones sordes, cegues i amb cadira de rodes. La geganta va participar a l’arrencada el passat dissabte, mentre que també ha apadrinat el Normag, primer gegant de Catalunya amb síndrome de Down.La proposta inclusiva també estarà representada a les festes de la Mercè, ja que ahir la geganta Frida va anar a Barcelona per tal de participar, com a convidada, en la cercavila de les festes de Barcelona.Aquesta actuació no va ser el primer desplaçament fora del centre de Tarragona de la geganta, ja que el passat 17 de setembre va oferir la seva primera actuació al Centre Cívic de Sant Pere i Sant Pau, durant la Revetlla del Festa per a Tothom que, també, va comptar amb l’actuació de DJ Abadia, un jove amb paràlisi cerebral membre de l’Associació Provincial de Paràlisi Cerebral La Muntanyeta.